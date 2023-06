Peruano Juan Pablo Varillas está decepcionado de perder contra Djokovic en los octavos del Roland Garros

El tenista peruano Juan Pablo Varillas afirmó sentirse decepcionado tras caer en los octavos de Roland Garros contra el servio Novak Djokovic.

A pesar del mal sabor de boca que le dejó la eliminación, Varillas aseguró que su actuación fue “inesperada“, y que le ayudará a crecer como tenista.

En Roland Garros, el oriundo de Lima consiguió sus primeros triunfos en un gran premio, pero se encontró en el camino a un Djokovic, que pretende conseguir su tercera corona en París, y que parece estar bastante cerca tras la ausencia de Rafa Nadal.

“Para ganarle hay que estar al cien por cien física y mentalmente y creo que me faltó algo de frescura“, contó Varillas que perdió por 6-3, 6-2 y 6-2.

🇵🇪 Juampi Varillas se va aplaudido de la Philippe Chatrier luego de su enorme paso por #RolandGarros. 👏♥️ pic.twitter.com/0pAZVjYPV9 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 4, 2023

El peruano llegó al partido con una carga de 15 sets en cinco días, y logró remontar dos veces un 2-0, pasando más de 11 horas en cancha.

Esto representó para Varillas una gran fatiga que no le permitió plantarse de una mejor manera ante Djokovic.

“No pude jugar como yo quería. En ningún momento pude soltarme del todo, físicamente no estaba al cien por ciento“, dijo el limeño.

“Todo el mérito es de él, pero no tengo nada que reprocharme, me hubiera gustado competir mejor, con más energía, con más frescura. Pero he jugado 17 sets en cinco días y eso pasa factura contra alguien que no te da respiro”, agregó.

A pesar de eso, Varillas se va seguro de que lo dio todo, y que se disfrutó cada encuentro en el Roland Garros, lo que le sirvió para sumar experiencia.

“Han sido unos días increíbles para mí, una experiencia completamente nueva que no me esperaba y que nadie de mi equipo se esperaba”.

Con información de EFE.

