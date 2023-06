Conoce el lujoso hotel donde Raúl de Molina y su familia se hospedaron durante su viaje a Grecia

El reconocido presentador de televisión Raúl De Molina ha presumido todos estos días su lujoso viaje a Grecia, el cual hizo junto a su familia para celebrar la graduación de su hija Mia Teresa, quien International Business. estudió en la American University en Washington, D.C.

Durante todos estos días la familia ha disfrutado de ricas comidas en restaurantes de lujo, de la impresionante vista de Atenas y otros pueblos del país, del sol, la playa y las piscinas.

En el primer video que compartió De Molina, se le ve disfrutar de una piscina infinita aunque por un momento tuvo miedo de ser comido por los pájaros.

Gracias a ese mismo video se pudo conocer el lujoso hotel donde se está hospedando él, su hija y su esposa. El lugar elegido fue el Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, perteneciente a la cadena de hoteles de lujo Four Seansons con sede en varios países del mundo.

Además de las instalaciones, este hotel es ideal porque se encuentra frente al mar y también a solo 30 minutos del pueblo de la ciudad. Lo que facilita mucho la vida a los turistas. Por otro lado, el espacio es considerado un paraíso rodeado de 75 acres de pinos.

El lugar ofrece varios tipos de habitaciones con grandes camas, baños de lujo y vistas privilegiadas.

En total hay tres playas privadas, ocho restaurantes de alta cocina, salones y bares, tiendas exclusivas y un spa que trabaja inspirado en las enseñanzas de Hipócrates.

Entre todos los restaurantes se debe hacer mención especial al Pelagos Restaurant del chef Luca Piscazzi, el cual fue reconocido en 2022 con una estrella Michelin. En este restaurante el objetivo principal es innovar con alimentos provenientes del Mediterráneo. View this post on Instagram A post shared by Four Seasons Astir Palace Hotel Athens (@fsathens)

La hija recién graduada del presentador de ‘El Gordo y la Flaca’ también ha aprovechado este viaje para presumir los lujos de los que disfruta cada día.

Mia Teresa viste ropa de las más importantes marcas del mundo como: Loewe, Manolo Blahnik, Chanel y Jacquemus. View this post on Instagram A post shared by Mia Teresa De Molina (@miademomo)

