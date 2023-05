Mela ‘La Melaza’ y Doña Meche reciben el rechazo de la audiencia de ‘Despierta América’

La dominicana Francisca es la encargada de interpretar el personaje de Mela ‘La Melaza’ en el programa ‘Despierta América‘, espacio que de lunes a viernes busca entretener los hogares que sintonizan Univision cada mañana y esto forma parte de la distracción que le ofrecen al público.

El pasado lunes le consultaron por su ausencia y la de Gennaro en el cumpleaños de Vida Isabelle, hija de Raphy Pina y Natti Natasha, hecho que la llevó a mencionar que su hijo este fin de semana presentó algunas dificultades de salud. Por ello, dijo:

“Gennaro con los mocos se le bajaban, enfermo, con fiebre”.

Sin embargo, los usuarios de la red social de la camarita compartieron sus opiniones en el post de Instagram, debido a lo que ella mencionó en el audiovisual, al tiempo que varios dijeron que es momento de buscar otras opciones para el programa tras considerar que su personaje no causa diversión.

“Tienen que hacer algo porque esto ya aburre”, “¿Te gusta doña Meche?”, “Ni Meche ni ella están en nada, aburren”, “Gracias a Dios no duró mucho tu segmento ni chiste tiene ya, nada que ver”, “Esta es tu verdadera identidad, no das risa te veo normal, esa eres tú no es un papel”, “Qué ridiculez de personaje”, “Qué gran ‘TALENTO'”, “Tan pesadas ella y la doña Meche“, “Tuve que volver a leer el encabezado del video y volverlo a ver para entenderle”, “Basta con esos personajes y disfraces ridículos que hacen Francisca y Raúl, aburren y fastidian”, “Denle de baja a la payasa de Mela La Melaza”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

El personaje de Mela ‘La Melaza’ no es el único que recibe rechazo por parte de la audiencia de ‘Despierta América’, lo mismo ocurre con Raúl González tras interpretar a ‘Doña Meche’, pues le han dicho que lo están “ridiculizando”. Por ello, han solicitado que no siga representando esa figura en el programa, tras considerar que no tiene ningún tipo de gracia, todo lo contrario, aseguran de manera constante que “fastidian”.

