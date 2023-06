Sospechoso es arrestado por disparar fatalmente a un hombre en una calle de Brooklyn conocida por ofrecer servicios sexuales de mujeres

Un individuo fue detenido por matar a un hombre de 33 años luego de dispararle en el pecho en una calle de Brooklyn, conocida como un punto donde se ubican mujeres ofreciendo servicios sexuales, el domingo en la madrugada, indicó la policía.

El sospechoso, identificado como Trevon Cuffy, de 38 años, fue capturado tras balear mortalmente a Tjine Hemans de Jamaica, Queens, cerca de las 12:20 de la madrugada en la esquina de Georgia y Wortman Avenue, al este de Nueva York.

Las autoridades recuperaron un arma y acusaron a Cuffy de homicidio y posesión criminal de un arma, informó Daily News.

La víctima laboraba en un almacén de Amazon en Long Island y hace cuatro meses tuvo un bebé con su prometida, expresó la angustiada madre.

“Ese bebé necesita un padre, y se lo llevaron. Estaba muy feliz de tener ese hijo”, manifestó la madre de Hemans, Evett Newton. “Siempre le digo, especialmente desde que tuvo el bebé, sigo diciendo: ‘Tienes un bebé y debes defenderlo, hacer que tenga un padre’”.

Hemans contaba con antecedentes penales en los que se incluyen arrestos como una redada que hubo en 2018 por promover la prostitución, revelaron fuentes policiales, aunque no estaba claro si su pasado criminal contribuyó con su muerte.

Los paramédicos trasladaron a la víctima al Hospital de la Universidad de Brookdale donde fue declarado muerto.

La madre del hombre dijo que había oído que su hijo salía de una fiesta al momento del tiroteo, pero no conocía más detalles al respecto. No conocía a nadie que quisiera hacerle daño, añadió.

“Nunca supe que fue a East New York. Hablé con él por la noche y me dijo: ‘Hasta luego, mami’. Él no vive conmigo. Es un hombre adulto de 33 años”, apuntó Newton.

La mujer declaró que Hemans la visitó a las 8:45 de la mañana del sábado, usó su baño y le mostró fotos y videos de su hijo. Residía al lado con su prometida y el recién nacido, nombrado Ace.

“Y luego dijo: ‘Mami, hasta luego’”, relató Newton. “Eso es lo último que supe de él”.

