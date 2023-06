Shakira confesó que tiene varias propiedades en América

La cantante Shakira sigue siendo noticia. El pasado viernes salió a la luz la declaración que la colombiana hizo ante el juzgado español, pues está enfrentando un juicio por presunta evasión de impuestos.

Estas declaraciones no solo sirvieron para conocer más detalles sobre la relación poco sana que Shakira mantuvo con el futbolista Gerard Piqué, también sirvió para conocer un poco más sobre los interés que tiene la estrella mundial por las casas.

Shakira no es solo dueño de la antigua mansión que compartía con Piqué en Barcelona, España, y de la mansión en Miami, Florida, donde vive actualmente. La cantante ha sido dueña de otras mansiones en los últimos años y varias de ellas las mantiene en la actualidad.

“Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona. Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas”, declaró.

Según varios medios de comunicación, se desconoce la ubicación exacta de la propiedad que tiene en Uruguay, pero aseguran que es una casa tipo rancho. También han asegurado que esa residencia le sirvió a Shakira como refugio durante su relación con Antonio de la Rúa.

Por otro lado, es de conocimiento popular que ella compró en 2011 una isla privada en las Bahamas pero ya la vendió y como esa compra hay muchas otras que ha hecho.

Toda esta declaración fue hecha por Shakira con la intención de aclarar que ella no vivía en España antes de comenzar su relación con Piqué y justamente se le acusa de no haber pagado los impuestos durante esos años que no era residente del país.

Incluso hizo una fuerte aclaratoria en donde confiesa que su mudanza a España significó una sacrificio para su carrera musical. “No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior”.

