Anuel AA celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Gianella

El puertorriqueño Anuel AA el pasado lunes manifestó lo alegre que se siente por el hecho de haber podido celebrar el primer cumpleaños de su hija Gianella. Por ello, la decoración, pasapalos, atracciones y comida no pudieron faltar en un festejo tan especial como ese.

A través de la red social de la camarita, quiso compartir con sus más de 34 millones de seguidores, lo bien que logró pasarla en familia, debido a que de forma constante permite que su hijo Pablo comparta con la pequeña, donde además se vieron acompañados por algunos animales, tales como unos ponys.

El intérprete del género urbano en todas las imágenes se le ve bastante contento tras haber compartido un momento tan especial con su hija. Por ello, se nota que disfrutó cada circunstancia mientras la tenía cargada.

“FELIZ CUMPLEAÑOS pa’ mí princhechita hermosha @gianella_gazmey. Me hacía falta esto con mi familia, también fue el aniversario de mis padres, #41 años de casados. Waow 41 años, Ya entiendo porque yo me enamoro tanto, recuerden siempre que Dios y la familia son las 2 cosas que realmente importan en la vida”, escribió en su perfil de Instagram.

“Ahora todo el mundo pendiente que ya va a salir música nueva“, finalizó diciendo en la red social.

Además, los internautas se tomaron algunos segundos de su tiempo para hacer públicas sus opiniones sobre la más reciente celebración a la que asistió este fin de semana y varios de ellos se tomaron la atribución de criticarlo luego de él no haberla aceptado desde un principio.

Sin embargo, algunas personas destacaron la importancia de separar las diferencias que existen entre los padres para que sus hijos puedan disfrutar todas sus etapas con ellos a su lado.

“No te interesa tanto la familia porque dejaste a tu esposa embarazada”, “Pues muy bien que juntes tus hijos, pero son tres, no dos”, “Recoge a una hija luego de negarla tanto ante el mundo y de humillar”, “Los hijos no son culpables de los errores de los papás”, “Espero que Cattleya se parezca a Yailin“, “Siento que él trata de llenar el vacío de la hija de Yailin con esa otra bebé”, “Lo increíble es que cuando la negaba la gente lo criticaba y era lo peor del mundo”, “Ahora te la das del mejor padre del mundo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

