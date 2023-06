Turquía afirma que todavía Suecia no cumple sus requisitos para ingresar a la OTAN

Este lunes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Suecia sigue sin cumplir las condiciones que pidió para que ingresen de manera definitiva a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como medida de protección ante las hostilidades de Rusia en la región. De acuerdo al portavoz del gobierno de Erdogan, Ömer Çelik, todavía no hay una decisión de ingreso para la cumbre de Vilna en Lituania el mes que viene.

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, diluyó la semana pasada las expectativas de que Turquía pueda ratificar el ingreso de Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) antes de la próxima cumbre de la Alianza en julio, al exigir que los suecos debe cumplir con su deber.

La principal razón es que todavía Turquía no han aceptado la inclusión de Suecia a la OTAN es que han criticado a menudo que Estocolmo permita manifestaciones de simpatizantes del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, considerada organización terrorista.

Según el vocero del gobierno de Erdogan, Ömer Çelik, que pese a los avances que han tenido con Suecia en relación con las diferencias sobre el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK). Sin embargo, esos esfuerzos de los suecos no han sido suficientes. “Suecia ha dado varios pasos. Han aprobado leyes, intentan mostrar su voluntad (…) Pero presentar estas leyes no es suficiente. Hay que aplicarlas con fuerza. Porque o bien la Judicatura no las aplica con suficiente rigor“, dijo el vocero.

En tratado de la OTAN se establece que para que un país forme parte de la organización, todos los países pertenecientes deben estar de acuerdo, pero están expectativas se han diluido debido a los rechazos de los países de Hungría y Turquía.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró Estambul que Suecia ha implementado todo lo acordado con Turquía para poder entrar a la alianza en las próximas semanas, aun así el gobierno turco expresó su incomodidad de que los suecos formen parte de la coalición de países.

Con información de EFE

