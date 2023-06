Jomari Goyso presume su cuerpo desde República Dominicana

Jomari Goyso se encuentra de vacaciones en La Romana, República Dominicana, y así lo ha dejado saber a través de su cuenta de Instagram. En sus historias lo hemos visto disfrutando de la famosa y siempre visitada Casa de Campo.

Este viaje de vacaciones a la tierra de su querida amiga Francisca lo ha hecho en compañía de su familia, a quienes le dedico un lindo mensaje extendido a sus seguidores: “Este bandido está en familia… ¡BRILLEN! ¡Abrazan! Amén!! ¡Desde la #republicadominicana, GRACIAS POR RECIBIR A MI FAMILIA CON TANTO CARIÑO!”, dijo el especialista en moda y belleza.

Este texto lo acompañó con un video que recopila fotos que se ha tomado sin camisa y en shorts, presumiendo su figura. En algunas de esas imágenes lo acompañó su sobrino.

Los miles de seguidores del conductor de Univision le han dejado mensajes de cariño a propósito de sus vacaciones. Muchos de ellos de internautas nacidos en ese país y que adoran el hecho de que Goyso y su familia eligieran ese lugar para tener sus vacaciones.

“Aprovecha las vacaciones. El próximo año deberían escoger otro país tropical para reunirse. Así a su vez hacen turismo enriquecedor”, “Joma debería de pedir la ciudadanía Dominicana”, “Disfruta de tus vacaciones en familia te lo mereces”, “A disfrutar esa bella familia. Me encanta cuando vas a España o cuando ellos vienen, Dorado debe estar extrañándote”, “Te queremos a ti y los tuyos, gracias por hacernos parte de tu familia. República Dominicana te ama” y “Tanto amor y bendiciones de lo alto para ti y tu hermosa familia querido primo” son parte de esos mensajes.

En un video previo Jomari Goyso mostró parte de lo que fue el camino hasta República Dominicana y el encuentro con su amada familia. En el audiovisual se observan las lindas tierras en donde están alojados, con grandes terrenos verdes, piscinas y una gran casa donde se han reunido. View this post on Instagram A post shared by Jomari Goyso (@jomarigoyso)

