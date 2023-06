Daniella Navarro terminó su relación con Nacho Casano: “No puedo quedarme en donde no soy feliz”

La actriz Daniella Navarro siempre se ha mantenido muy activa en su perfil de la red social de la camarita donde cuenta con más de un millón de seguidores, y a través de las historias siempre va dando detalles de las cosas que realiza y su vida personal. Además, hace poco mencionó que tenía que darles una noticia, aunque no era algo de su completo agrado.

La venezolana inició una relación sentimental con Nacho Casano, ambos fueron participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’, aunque el domingo en horas de la noche escribió: “Soltera y feliz. Fin del comunicado”, hecho que terminó sorprendiendo a más de uno, tras asegurar que ya no se sentía bien con el argentino.

“No tengo nada que decir, tomé la decisión por mí, porque amo ser feliz, no puedo fingir, lo siento. No voy a decir por ahora nada más, estoy bien, aliviada de ya soltarlo, la vida no es Instagram, prefiero quedar como la mala, pero falsa jamás. Piensen lo que quieran, pónganme a mí como la mala, total, yo y la gente que me ama saben quién soy”, comenzó diciendo.

Navarro expresa su deseo hacia Nacho

Daniella, quien se vio involucrada sentimentalmente con otros exconcursantes del reality show, aprovechó para agregar que: “Le deseo lo mejor al señor Casano, en todos los aspectos de su vida les pido disculpa a las nachiellas, pero yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás, yo ya les haré un en vivo, pero de mi boca jamás saldrá nada negativo de alguien que por un momento nos hicimos feliz, son cuestiones muy personales, Y0000 soy lo que ven no finjo ser otra cosa en redes”.

Casano mantiene en Instagram algunas publicaciones donde se puede observar a la venezolana, mientras que ella borró las fotos donde salían juntos demostrando su amor.

“Los adoro y bueno aquí les dejo contenido a los hater jajaja. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero YO DANIELLA NAVARRO YA NO ERA FELIZ CON MUCHAS COSAS Y YO ME QUEDO SOLO EN LOS LUGARES DONDE SOY FELIZ”, finalizó.

