Daniella Navarro y Nacho Casano estrenaron el libro con su historia de amor

Daniella Navarro y Nacho Casano estrenaron ya el libro de su historia de amor, esa que nació mientras que ambos estaban participando en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

A través de sus historias de Instagram la venezolana mostró los detalles de las cajas en las que vienen los libros y a Cassano armandolas. Con mucha emoción, Navarro publicó estos videos y aseguró que su novio armaba las cajas en tan solo unos segundos, mientras que ella tardaba mucho más.

Los libros son de tono azul y aparecen Navarro y Casano en la portada, uno frente al otro, y llevan por nombre ‘Cuando por fin te miré’.

La historia de amor de esta pareja surgió de manera inesperada mientras ambos conviven en ‘La Casa de los Famosos’, pues desde el principio no fueron precisamente los más amigos. Al llegar la última etapa de la competencia se fueron haciendo más cercanos cada vez y el amor nació entre ellos, sorprendiendo al público y hasta a ellos mismos.

La pareja actualmente está comprometida en matrimonio. Hace unas semanas ellos viajaron a París junto a Uguiella, la hija de Daniella Navarro y allí, en una de las ciudades más románticas del mundo, Casano le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel. “¿Mi amor, es en serio?”, dijo Navarro al ver el anillo que luego presumió ante sus seguidores.

“Amé la manera que me lo entregó , siendo él, solo les pondré un pedacito del video y yo me asuste mucho, pero ver en sus ojos ese brillo con nervios me fascino”, dijo ella al respecto al compartir el video del momento.

Ese viaje a París tenía la finalidad de presentar a Casano oficialmente como su novio a Uguiella. Así lo había indicado Navarro previamente en una entrevista a ‘People en español’. “Me los llevo a París. Vamos con mi hija, y ahí es oficialmente donde lo quiero involucrar, él va a hablar con ella, vamos a hacer algo simbólico”, expresaba la venezolana.

