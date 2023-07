Equipo político de Ron DeSantis comparte video en el que ataca a Trump por expresar apoyo a la población LGBTQ

La cuenta “DeSantis War Room”, la cual es una cuenta de campaña política en Twitter de Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato presidencial, compartió un video en el que se ataca a Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, por haber expresado su apoyo a la población LGBTQ del país.

“Para cerrar el ‘Mes del Orgullo’, oigamos al político que lo celebró más que cualquier otro republicano”, dice el texto escrito por la cuenta DeSantis War Room para acompañar el video compartido, según reseñó CNN.

En el video, se retrata a Trump como un político con simpatías hacia los derechos de las personas transgénero.

También muestra un clip en el que Trump asegura que hará “todo lo que esté en su poder para proteger a los ciudadanos LGBTQ”. Este clip fue grabado un mes después del tiroteo masivo ocurrido en el club nocturno Pulse, en Orlando, donde murieron 49 personas.

Asimismo, el video también muestra como Trump le permitió a Caitlyn Jenner, mujer transgénero y atleta olímpica, usar el baño de su elección en la Torre Trump.

El hecho de que el equipo de DeSantis haya compartido el video le llevó a recibir una gran cantidad de críticas.

Según el portal de noticias The Hill, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, primer hombre abiertamente homosexual que trabaja como secretario de la administración de Joe Biden, se preguntó si DeSantis estaba tratando de desprestigiarse a sí mismo al compartir el video.

Asimismo, Caitlyn Jenner opinó que el video supuso un “punto muy bajo” para la campaña presidencial de Ron DeSantis.

Dentro del Partido Republicano, el video también generó críticas hacia DeSantis.

Yvonne Dean Bailey, congresista republicana en la Cámara de Representantes, aseguró previamente que consideraba apoyar a DeSantis en las elecciones de 2024. Luego de publicado el video, la representante electa aseguró que no le daría su voto.

“En este punto, no me veo a mí misma votando por DeSantis. Ni siquiera quiero llamarme a mí misma conservadora. No me identifico con esta gente”, dijo Bailey, según reseñó The Hill.

Jason Miller, asesor de Donald Trump, compartió el video en su cuenta de Twitter y, a modo de sarcasmo, dijo que: “Alguien será despedido por esto“.

