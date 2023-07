Francisca llena Instagram de amor por el cumpleaños de su hijo Gennaro 

Francisca está llena de dicha y es que su pequeño Gennaro ya cumplió su segundo año de vida. Este 7 de julio se celebró este día tan especial para la presentadora dominicana de ‘Despierta América’ y no dejó de presumir sus sentimientos por el cumpleaños del que hasta ahora es su único hijo.

La conductora de Univision mostró una foto de su pequeño, de perfil y mirando desde lo que parece ser la ventana de un avión. El mensaje de la madre conmovió a todos sus seguidores, quienes no tardaron en dejar sus buenos deseos para tan especial cumpleañero.

“Feliz cumpleaños mi muchachito hermoso. Ya 2 añitos!!! wow wow sí, es cierto el tiempo vuela. Te amo tanto que no existen palabras que describan este sentimiento. Me has enseñado tanto siendo así tan pequeñito. Gracias por elegirme como tu mamá, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a apoyar, por siempre toda yo soy tuya. Que Dios te permita llegar tan lejos como te lo propongas, que siempre ilumine y bendiga tu camino. Aunque tu Gennaro eres bendecido!! Felicidades, mi amor bonito”, dijo Francisca junto a la enternecedora foto.

Los comentarios de los internautas

Francisca, Gennaro y Francesco Zampogna viajaron hasta República Dominicana para la celebración del cumpleaños del más pequeño de la familia. El festejo también se ha dado en redes sociales, pues los internautas no han dejado de manifestarse por los 2 años de Gennaro.

Muchos de los mensajes vienen de famosos. A continuación algunos de ellos:

Astrid Rivera: Felicidades para el príncipe más lindo. Que Papá Dios siempre bendiga su caminar y sea la gracia de Dios que lo acompañe. Y Felicidades a ti porque con cada hijo uno nace a una vida distinta, una de mejor versión. Que disfruten al cumpleañero y sean muchos cumpleaños.

Aleyda Ortiz: Aww 🥰 wow si pasa volando! Feliz Cumpleaños Gennaro Dios los bendiga muchoooo

Celines Toribio: @francisca Dios lo bendiga por siempre 😍😘😘😘😘

Dayanara Torres: Feliz Cumpleaños 🎉 Que Dios lo Bendiga siempre y felicidades a sus padres que disfrutan de tan Bello regalo! 🙌🏻

Karla Martínez: Dios lo bendiga ❤️🙏🏼

Marjorie de Sousa: Feliz cumple bebé hermoso ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

