Francisca vuelve a ausentarse en ‘Despierta América’ y el regreso a República Dominicana sorprende

El pasado viernes la conductora de televisión Francisca volvió a ausentarse en ‘Despierta América‘, hecho que terminó llamando la atención de la audiencia del programa, debido a que recientemente faltó por más de una semana y sus fanáticos se terminaron alertando.

A su vez, no ha sido lo único que ha mantenido atentos a sus más de cuatro millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que tomó sus maletas y en compañía de sus seres queridos decidió irse a su país natal por un motivo bastante especial.

Sin embargo, no ha pasado nada que algunos puedan terminar lamentando, y es que usó la mencionada aplicación para explicar el hecho que la llevó a irse de Estados Unidos por algunos días, y es que su pequeño Gennaro el pasado viernes se encontraba de celebración.

Fue el 7 de julio de 2021 cuando el pequeño de la familia llegó a la vida de Francesco Zampogna y la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL). Por ello, decidieron realizar algo bastante íntimo donde los parientes de él festejaron un año más de vida a su lado, y que mejor lugar que República Dominicana.

El empresario Francesco Zampogna y Francisca se casaron por el civil en diciembre de 2019. / Foto: Mezcalent.

“Feliz cumpleaños mi muchachito hermoso. Ya 2 añitos!!! Wow wow sí, es cierto, el tiempo vuela. Te amo tanto que no existen palabras que describan este sentimiento. Me has enseñado tanto siendo así tan pequeñito. Gracias por elegirme como tu mamá, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a apoyar, por siempre toda yo soy tuya. Que Dios te permita llegar tan lejos como te lo propongas, que siempre ilumine y bendiga tu camino. Aunque tú Gennaro eres Bendecido!! Felicidades, mi amor bonito”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Posiblemente, sea el próximo lunes cuando la presentadora se encuentre de regreso en el matutino de Univision, para seguir llevando contenido de actualidad a los televidentes para que no pierdan detalles de los temas en tendencia.

Famosos le desean un feliz cumpleaños a Gennaro

“Feliz Cumpleaños. Que Dios lo bendiga siempre y felicidades a sus padres que disfrutan de tan Bello regalo“, fue el mensaje que le dedicó Dayanara Torres al niño.

A su vez, Clarissa Molina también se tomó unos segundos de su tiempo para dedicarle unas breves palabras: “¡Dios los bendiga! Feliz cumpleaños”.

Astrid Rivera, periodista de ‘Despierta América’, fue otra de las que le deseó lo mejor a Gennaro: “Felicidades para el príncipe más lindo. Que Papá Dios siempre bendiga su caminar y sea la gracia de Dios que lo acompañe. Y Felicidades a ti porque con cada hijo uno nace a una vida distinta, una de mejor versión. Que disfruten al cumpleañero y sean muchos Cumpleaños”.

La presentadora de televisión Aleyda Ortíz se sorprendió de lo rápido que ha transcurrido el tiempo: “wow si pasa volando! Feliz Cumpleaños Gennaro Dios los bendiga muchoooo”.

