Tekashi 6ix9ine cambió la foto de perfil de Instagram por una donde Yailin ‘La más viral’ recorre su cuello con la lengua

Los usuarios de las redes sociales desde hace varias semanas han estado asumiendo que entre Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ estaría pasando algo más que una amistad, aunque hace poco asistieron al programa de ‘El Gordo y La Flaca‘ y explicaron que su relación es estrictamente laboral, debido a una colaboración musical que realizaron hace poco.

Sin embargo, en varias ocasiones se han mostrado juntos acostados en la cama mientras se encuentran disfrutando de un momento agradable. A su vez, el rapero ha cambiado su foto de perfil de la red social de la camarita, al tiempo que llamó mucho la atención debido a que se trata de la dominicana.

Sin duda, la imagen ha causado gran controversia, pues la madre de Cattleya se ve que disfruta mientras pasa su lengua lentamente por el cuello del cantante, y es que con anterioridad la imagen había sido colgada en las historias de la mencionada aplicación.

Los internautas se han pronunciado en la misma aplicación y como suele ser costumbre, las opiniones se tornaron bastante divididas, pues algunos consideran que el puertorriqueño Anuel AA no debería seguir prestándose para este tipo de situaciones, así como algunos destacaron que no le creen a Yailin sobre que supuestamente el reguetonero la habría golpeado estando embarazada.

Sin embargo, no sería lo único porque los usuarios de la plataforma explicaron que eso que ella está haciendo no termina siendo un buen ejemplo para su pequeña hija, quien tan solo tiene algunos meses de nacida, producto del amor que algún día existió con Anuel AA.

“Anuel AA no debería bajar al nivel de estos payasos”, “Por eso digo y repito, no creo que Anuel le haya pegado. Ahora influenciada y manipulada y a conveniencia”, “Muy bien por ella, que sea feliz con otro, desafortunadamente solo tiene tres meses de tener un bebé con otro”, “Ejemplo a seguir para su hija”, “El mensaje es que ella a todos les hace lo mismo por plata y mete la lengua donde sea”, “A solo tres meses cuántas veces ha salido de party?”, “Y es que le gusta dar lengua”, “Tan artística la foto, que no la vean los niños, ya que les gusta estar en el internet”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

