Abandonan dos cabezas humanas en un municipio de Nuevo León, México

Un descubrimiento escalofriante se ha desarrollado en el municipio de Marín, ubicado en el estado de Nuevo León, México, cuando fueron halladas dos cabezas cubiertas con sábanas en plena vía pública.

Vecinos del lugar se toparon con los restos humanos de al menos dos individuos mientras transitaban por las calles, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades municipales, estatales y federales, según informa el medio mexicano, Milenio.

Este incidente se suma a la creciente lista de poblaciones azotadas por la violencia en el norte de Nuevo León.

Descubrimiento de restos humanos en Marín, Nuevo León

El lunes, habitantes de la localidad alertaron a las autoridades tras el hallazgo de restos humanos en las calles de Marín.

Dos cabezas humanas, cubiertas por sábanas, fueron abandonadas en un espacio público. El reporte provocó una intensa movilización de las autoridades estatales, quienes acudieron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones.

Peritos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y agentes ministeriales han estado recolectando pruebas activamente.

El estado de Nuevo León se ha visto azotado por un repunte de la violencia en los últimos días. Recién el 4 de julio, seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, fueron trágicamente ejecutadas en el municipio de Apodaca, cada una con un impacto de bala en la cabeza.

Estos incidentes ponen de relieve el angustioso clima de inseguridad que se ha apoderado de la región.

Samuel García pide una estrategia de seguridad nacional

El gobernador Samuel García ha expresado su preocupación por la violencia e inseguridad desenfrenadas en Nuevo León.

“En un México en llamas y violencia, no me pidan que Nuevo León sea Dinamarca“, declaró García, según el medio La Vanguardia. Añadió que el estado se puede seguir “blindando”, pero no sirve de nada si no existe una estrategia nacional de seguridad.

“Tenemos que ser conscientes de eso, depende de una política a nivel país”, aseveró.

Presencia de Grupos Criminales en NL

Según informes de inteligencia del gobierno mexicano, dentro de Nuevo León operan múltiples organizaciones criminales.

Estos incluyen los cárteles del Noreste, Golfo, Beltrán Leyva, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presencia de estos grupos contribuye a la violencia e inestabilidad prevalecientes en el estado, lo que requiere un esfuerzo coordinado para combatir los problemas subyacentes.

