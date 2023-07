Francisca seduce desde ‘Despierta América’ con un look azul

Francisca no para de sorprender con los elegantes y cautivadores atuendos que presume cada día en ‘Despierta América’ de Univision. La presentadora dominicana ahora lo hace con un fresco vestido en todo azul por encima de las rodillas.

Desde hace unos meses los fieles seguidores de la dominicana han manifestado a favor de las vestimentas que ha venio utilizando en este programa.

Ahora que luce este fresco vestido azul con tacones y un cinturon ngro esto no ha sido la excepción. “Las 4 y su cabello cada día más hermoso”, “Eres espectacular mi reyna lo que quieras ponerte ese ángel que llevas te hará lucir todoooo”, “Me encanta como se ve el pelo en crecimiento bellooooo”, “Sus manos y pies siempre impecables” y“La #1 te ves encantadora”.

Los internautas no solo han elogiado los atuendos de la dominicana, sino que también la manera en la que desde hace unas semanas luce su pelo, el cual decidió cortar en el mes de diciembre del año pasado.

Francisca este lunes regresó a ‘Despierta América’ tras haber estado en su tierra natal, República Dominicana, donde celebraron los 2 años de su hijo Gennaro.

“Feliz cumpleaños mi muchachito hermoso. Ya 2 añitos!!! wow wow sí, es cierto el tiempo vuela. Te amo tanto que no existen palabras que describan este sentimiento. Me has enseñado tanto siendo así tan pequeñito. Gracias por elegirme como tu mamá, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a apoyar, por siempre toda yo soy tuya. Que Dios te permita llegar tan lejos como te lo propongas, que siempre ilumine y bendiga tu camino. Aunque tu Gennaro eres bendecido!! Felicidades, mi amor bonito”, dijo Francisca junto a la enternecedora foto en la que su bebé está mirando a través de la ventana de un avión.

Asimismo, luego la conductora de televisión mostró un video en donde con Gennaro en brazos y junto a su esposo Francesco Zampogna, bailan tiernamente durante el festejo de cumpleaños.

