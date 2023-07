Ex agente del Servicio Secreto opina que hallazgo de cocaína en la Casa Blanca “no fue sorprendente”

“No estoy sorprendida“. Esas fueron las palabras de Evy Poumpouras, ex agente del Servicio Secreto, acerca del hallazgo de cocaína en la Casa Blanca. Las palabras de Poumpouras se produjeron poco después de que la agencia federal concluyera su investigación sobre la sustancia hallada en la residencia presidencial sin haber acusado a nadie formalmente.

Poumpouras indicó, en una entrevista a la presentadora Kaitlan Collins de CNN, que no estaba sorprendida debido a que no era demasiado extraño recibir personas en los tours dentro de la Casa Blanca que tenían antecedentes criminales.

“Cuando hacíamos los tours de la Casa Blanca (y yo estaba especialmente en el lado del Ala Este), venían personas interesadas y, al momento de hacerles chequeos (de antecedentes) criminales, había ocasiones en las que saltaban las alarmas. Había gente que tenía órdenes de arresto activas. De esta forma, sabíamos si algún desconocido que venía en algún tour era buscado”, explicó.

La ex agente del Servicio Secreto opinó además que los tours dentro de la residencia presidencial nunca le parecieron una buena idea.

“Es la Casa Blanca, es el Ala Oeste. Siento que es un área que no debería estar abierta a este grado. Nunca pensé que los tours fueran una buena idea”, aseveró Poumpouras.

De acuerdo con información reseñada por The Hill, la congresista Marjorie Taylor Greene explicó que el Servicio Secreto logró elaborar una lista de aproximadamente 500 sospechosos potenciales. No obstante, la lista de sospechosos involucrados con el hallazgo de la cocaína no fue revelada al público y aún no se ha hecho una acusación formal hacia ningún individuo.

La congresista acotó que el Servicio Secreto informó que la lista de sospechosos incluye una amplia variedad de personas, pero que las identidades de estas personas es información confidencial.

El Servicio Secreto indicó que el empaque de la cocaína, hallado en el Ala Oeste de la Casa Blanca, fue revisado minuciosamente y sometido a pruebas de huellas dactilares y de ADN.

“La sustancia y el empaque fueron sometidos a pruebas forenses adicionales. La sustancia fue analizada para determinar su composición química. El empaque fue sometido a un análisis avanzado de huellas dactilares y ADN“, indicó el Servicio Secreto, y agregó que ambos análisis fueron realizados por el laboratorio de criminalística de Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Pese a ello, las pistas no fueron suficientes para realizar comparaciones investigativas entre la lista de sospechosos.

