¿Cómo sería un segundo gobierno de Trump? John Kelly piensa que sería una “pelea a muerte” con el Congreso y los tribunales

John Kelly, ex jefe de personal del expresidente Donald Trump, dio su opinión acerca de cómo sería un hipotético segundo gobierno del exmandatario republicano, y aseguró que consistiría en una “pelea a muerte” con el Congreso y las cortes estadounidenses. Kelly ofreció esta apreciación en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.

A juicio de Kelly, un segundo gobierno de Trump sería “caótico”, puesto que considera que el ex mandatario “continuaría intentando excederse en su autoridad, y sus aduladores le seguirían la corriente. Sería una pelea a muerte eterna con el Congreso y los tribunales“. Así lo indicó en un artículo de The New York Times titulado “Trump and Allies Forge Plans to Increase Presidential Power in 2025”.

John Kelly sirvió como jefe de personal de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, específicamente entre el 31 de julio de 2017 y el 2 de enero de 2019. Desde su salida del gobierno de Trump se ha mostrado crítico ante el exmandatario republicano.

De acuerdo con información reseñada por el portal de noticias The Hill, Kelly aseguró que Trump era “la persona con más defectos” que había conocido.

Kelly dijo estas palabras a unos amigos, según un reporte publicado por CNN en el año 2020.

“La profundidad de su deshonestidad es increíble para mí. La deshonestidad, la naturaleza transaccional de cada una de sus relaciones, aunque esto es más patético que otra cosa. Es la persona con más defectos que he conocido en mi vida”, dijo Kelly, según CNN.

Asimismo, Kelly aseguró que Trump estaba sumamente asustado por tener que enfrentar 37 cargos federales por el mal manejo de documentos clasificados.

Las principales acusaciones contra Donald Trump son por conspirar para obstruir la justicia en la indagatoria acerca de la toma de documentos clasificados a su resort privado en Miami, Mar-a-Lago, así como violaciones a la Ley de Espionaje y otras normas, al mostrar documentos clasificados a personas que no debían verlos.

Según Kelly, esta sería la primera vez que Trump sería responsabilizado por sus acciones. Así lo informó para el diario The Washington Post.

