Maripily Rivera posa de espalda con un micro hilo de tanga y deja poco a la imaginación

La puertorriqueña Maripily Rivera frecuentemente sube contenido audiovisual a la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores, al tiempo que se ha dedicado a compartir los grandes avances que ha tenido en su cuerpo tras las fuertes rutinas de ejercicios a los que se dedica.

La presentadora de televisión de manera recurrente busca la manera de interactuar con sus fanáticos de la mencionada aplicación, siendo así como muchos de ellos aprovechan de destacar el trabajo que realiza. Además, la también modelo siempre se muestra con ropa deportiva o en trajes de baños bastante llamativos.

El pasado domingo se dio un tiempo de descanso en la playa. Por ello, posó con un trikini, mientras que la parte de atrás era muy atrevida al ser solamente un hilo lo que cubría su parte trasera, aunque lo llamativo fue que tomó la determinación en posar de espalda para presumir el tamaño de sus voluptuosos atributos.

La publicación obtuvo miles de ‘me gusta’, al tiempo que los comentarios tampoco se hicieron esperar por parte de aquellos que se mantienen atentos al contenido compartido. A su vez, algunos de ellos la criticaron por considerar que no es muy correcto que exhiba su cuerpo de esa manera.

Sin embargo, otros explicaron que su atuendo y la manera en como se cuida a sus 46 años terminan siendo una estupenda combinación para los ojos de muchos de sus seguidores.

“Un cuerpo hermoso, pero por qué tener que ver el roto del fun di llo? No deja nada a la imaginación que pena”, “Por eso no la toman en serio y sus relaciones no duran porque todo el tiempo está enseñando su cuerpo”, “Por más que trate, ella perdió la elegancia hace mucho“, “Aunque no tuvieras el cuerpo perfecto, como quieras serías bella, por tu humildad”, “Una fotito de frente sería todavía mejor y el zoom sería espectacular”, “Que hermosa modelo y su tanga de hilo dental es fenomenal”, “Me encanta ese paisaje”, “Te pasaste”, “Qué hermosa espalda”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera acalora Instagram luciendo un trikini de hilo en la playa

· Maripily Rivera deja poco la imaginación posando topless y con lencería de cuero

· Maripily Rivera exhibe sus voluptuosos atributos en ropa interior de tiras mientras disfruta su café