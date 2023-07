Un tiroteo en Indiana dejó un muerto y al menos 19 heridos, según la policía

Una fiesta en la ciudad de Muncie, en Indiana, tuvo un trágico resultado: un tiroteo que dejó un muerto y al menos 19 heridos, de acuerdo con reportes policiales reseñados por el portal de noticias Fox News.

El suceso ocurrió en la madrugada de este domingo en una fiesta en el área de S. Hackley St. y E. Willard St., aproximadamente a la 1:14 AM. A esa hora, funcionarios policiales recibieron una notificación de emergencia que indicaba que múltiples personas heridas resultaron heridas durante una fiesta grande.

La víctima fallecida fue identificada como Joseph E. Bonner III, de 30 años de edad, de acuerdo con información dada por el coronel Gavin Greene, del condado de Delaware en Indiana, para The Star Press.

La oficina de prensa de la ciudad de Muncie aseguró, en un comunicado público, que se contactaron a varias agencias para brindar asistencia a los afectados debido al gran número de víctimas.

Agentes de policía de la vecina ciudad de Eaton fueron algunos de los que brindaron ayuda. El jefe de policía de Eaton, Jay Turner, calificó el incidente como un “tiroteo masivo”.

La policía no reveló cuántas personas resultaron heridas, pero funcionarios del Indiana University Health Ball Memorial Hospital en Muncie dijeron para la agencia de noticias The Associated Press que 19 víctimas fueron atendidas en su departamento de emergencias por heridas relacionadas con el tiroteo, y más de una docena permanecían en el hospital en condición estable para la mañana de este domingo.

De acuerdo con Fox News, algunas víctimas sufrieron heridas críticas y fueron trasladadas en helicóptero médico a otras instalaciones.

De acuerdo con información del congresista demócrata Dan Goldman, durante la primera mitad de este año se produjeron 332 tiroteos masivos en Estados Unidos, y más de 21,000 personas murieron por sucesos de violencia con armas de fuego.

