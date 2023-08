Fiscal General de California investiga política escolar que, a su juicio, podría perjudicar a alumnos de la población LGBTQ+

Rob Bonta, fiscal general del estado de California, informó el viernes pasado que estaba investigando una escuela local de distrito que presuntamente habría violado los derechos civiles de sus estudiantes. La política, aparentemente, establece que los maestros notifiquen a los padres de los alumnos si estos se identifican como transgénero o si quieren usar un nombre o un pronombre distinto al de su certificado de nacimiento. Así lo informó el portal de noticias NBC News.

Según indicó el fiscal general de California, esta política podría forzar a los estudiantes a revelar públicamente su identidad de género, lo que incrementaría el riesgo de los alumnos de sufrir acoso escolar o, incluso, lastimarse a sí mismos en grado extremo o cometer suicidio.

De acuerdo con NBC News, esta política también requiere que los padres de los alumnos sean notificados si sus hijos solicitaron acceso a deportes basados en su identidad de género o si desean usar un baño o vestuario que no coincide con su género de nacimiento.

“Los estudiantes no deben temer ir a la escuela simplemente por ser quienes son“, dijo Bonta en un comunicado reseñado por NBC News, y agregó que la “política de exposición forzada amenaza la seguridad y el bienestar de los estudiantes LGBTQ+ vulnerables al acoso y posible abuso de compañeros y miembros de la familia que no aceptan su identidad de género“.

“California no tolerará violaciones de los derechos civiles de nuestros estudiantes”, aseveró el fiscal general de California.

Estas declaraciones ya tuvieron una respectiva respuesta por parte del distrito escolar, por lo que se avizora un posible conflicto político entre la Fiscalía General de California y las autoridades escolares.

La presidenta de la junta del distrito escolar, Sonja Shaw, dijo que los funcionarios estatales están “excediendo sus límites”.

“Esto es un truco para tratar de asustar a todas las otras juntas en California para que no adopten la política. No retrocederé y me mantendré firme para proteger a nuestros niños de los matones del gobierno grande“, dijo Sonja Shaw en un comunicado publicado por la agencia de noticias The Associated Press

La junta escolar adoptó la política después de una acalorada audiencia que atrajo a una multitud de cientos de personas, incluido el Superintendente de Escuelas del Estado, Tony Thurmond, quien se pronunció en contra de la propuesta y fue escoltado fuera de la reunión.

Bonta envió una carta al distrito en julio advirtiendo que la política podría estar en violación de los derechos de los estudiantes, según reseñó NBC News.

