Senador estatal republicano pide investigar a la fiscal Fani Willis, quien acusó al expresidente Donald Trump en Georgia

Colton Moore, senador estatal republicano, solicitó una sesión especial a la legislación de Georgia para investigar a Fani Willis, fiscal de Distrito del condado de Fulton, quien acusó al expresidente Donald Trump y a otros supuestos cómplices de haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020 en la entidad. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Moore aseguró que la fiscal Willis está llevando a cabo “una persecución política” en contra de Trump y que su conducta merece ser investigada.

“Últimamente, por lo que he visto, considero que ella (la fiscal Fani Willis) debería dejar de recibir, por completo, fondos estatales. La gente en el noroeste de Georgia, y todos los habitantes de este estado, no quieren que sus impuestos estatales sirvan para financiar este tipo de persecución política“, dijo Moore para The Hill.

Asimismo, el senador estatal asomó la posibilidad de llevar a cabo un juicio político (o impeachment) en contra de la fiscal Willis.

“Si se descubre que ella está haciendo cosas corruptas, entonces debe llevarse a cabo un juicio político, absolutamente“, dijo, según reseñó The Hill.

Moore también está solicitando que se investigue a la fiscal Willis debido a las condiciones supuestamente paupérrimas de la cárcel del condado de Fulton, así como el procesamiento del rapero Young Thug.

La solicitud de investigación de Moore fue celebrada, según The Hill, por la congresista Marjorie Taylor Greene.

“Gran trabajo, Colton”, dijo Greene a través de su cuenta en X, red social conocida anteriormente como Twitter, y agregó que “Debe haber algo que se pueda hacer para detener a una secuaz política de (Joe) Biden como Fani Willis“.

