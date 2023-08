Brote de Listeria: Batidos contaminados provocan tres muertes en el estado de Washington

Tres personas perdieron la vida y otras tres están hospitalizadas tras consumir batidos contaminados con la bacteria listeria en el estado de Washington.

La fuente de la contaminación se remonta a las máquinas de helado de Frugals, un conocido restaurante especializado en hamburguesas y batidos ubicado en Tacoma.

Los funcionarios de salud del estado confirmaron que las máquinas de helado del restaurante no estaban adecuadamente desinfectadas, lo que provocó un brote de listeriosis derivado de alimentos contaminados.

Cabe mencionar que la infección por Listeria puede manifestarse hasta 70 días después del consumo de artículos contaminados, provocando graves complicaciones de salud.

Entre el 27 de febrero y el 22 de julio, seis personas fueron ingresadas en hospitales debido al brote. El análisis genético de las bacterias de los batidos reveló que era la misma cepa de listeria responsable de las enfermedades.

Dos de los sobrevivientes informaron haber consumido batidos del mismo restaurante Frugals antes de experimentar síntomas asociados con la listeriosis.

Cabe recordar que la FDA también están investigando un brote de infecciones por listeria monocytogenes relacionado con vasos de helado Soft Serve On The Go, producidos por Real Helado Kosher de Brooklyn, Nueva York.

La infección por Listeria, causada por el consumo de alimentos contaminados, puede provocar síntomas como fiebre, dolores musculares, confusión, convulsiones y, en el caso de personas embarazadas, pérdida del embarazo o parto prematuro.

Si bien la mayoría de las personas no enfermarán después de consumir artículos contaminados con listeria, las poblaciones de mayor edad, las personas embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados corren un mayor riesgo.

Frugals, en un comunicado, expresó su profunda tristeza por el incidente y transmitió su compromiso de tomar las acciones necesarias para evitar sucesos similares en el futuro. El restaurante enfatizó su intención de mantener los estándares operativos para garantizar la seguridad de sus clientes, según recoge la cadena BBC.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que alrededor de 1,600 estadounidenses contraen infecciones por listeria anualmente, lo que provoca aproximadamente 260 muertes.

