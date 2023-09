Álvaro Fidalgo asegura que Águilas del América tiene todo para quedar campeón de la Liga MX

El futbolista y estrella de las Águilas del Club América en la Liga MX, Álvaro Fidalgo, ha demostrado el gran papel que posee en cada uno de los partidos que ha disputado con el conjunto azulcrema desde su llegada; ante este hecho se mostró confiado de las capacidades que posee su club para poder conquistar el título de campeón del torneo Apertura 2023.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el jugador, quien se ha convertido en una de las figuras ofensivas más importantes del equipo en este campeonato, aseguró que la actual plantilla de las Águilas del América tiene todas las cualidades necesarias para poder conquistar el trofeo 14 en su historia; admitió que de no lograrlo será por errores propios.

“Tenemos un equipo inmejorable; línea por línea tenemos buenos jugadores con competencia importante y no se nota quién esté dentro del campo, y con este plantel no podemos tener ninguna excusa para conseguir el título; si no lo conseguimos con este plantel que trajimos, Kevin, Quiñones, Igor, será por nosotros”, expresó.

En sus declaraciones aseguró que la goleada que consiguió su equipo en el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas de Guadalajara debe ser tomada en cuenta como un parámetro para el nivel que debe mantener el equipo en cada una de las jornadas que restan y posteriormente durante la Liguilla.

“Nada vale estar en los primeros puestos si no ganas la Liguilla, y aunque los resultados se van dando todo lleva un proceso; a veces los juegos, aunque ganes, te crean dudas y hemos ido corrigiendo. Nuestra exigencia es ganar y ojalá que todos los juegos sean como contra Chivas, porque fue perfecto y así debemos seguir”, detalló.

“Defensivamente tuvimos un grandísimo partido como equipo, trabajamos mucho ese aspecto, porque no les dimos opciones de gol y fue un juego para estar contentos; tenemos claros los objetivos, pero no deja de ser un Clásico y estamos contentos de meterles cuatro y al final la prueba ya sabemos dónde está”, agregó Fidalgo.

Para finalizar, el jugador azulcrema reconoció que se siente bastante mejor en sus cualidades deportivas y confía que este importante rendimiento le servirá para poder apoyar a los suyos a levantar el trofeo.

“El torneo pasado las lesiones no me dejaron, pero hasta el final del torneo me encontré y cuando sentí que estaba teniendo mi mejor Liguilla pasó lo que pasó; estoy volviendo a encontrarme, porque estoy bien físicamente y solo me falta el gol, que para eso estoy trabajando, porque hago buenas jugadas y fallo y para eso me quedo al final de los entrenamientos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Luis Enrigue lanza dura crítica al PSG y advierte a quitarse la obsesión por una Champions League

–Gerard Piqué revela todos los detalles de su oscuro pasado en la vida nocturna española

–Marcelo Flores confía en disputar el Mundial de 2026 con el respaldo de los Tigres de la UANL