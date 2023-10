Garbiñe Muguruza se confiesa: “No tengo ninguna intención de volver al tenis”

La tenista hispano venezolana, Garbiñe Muguruza, llegó a ganar dos grand slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), las WTA Finals en 2021 y alcanzó el número 1 de la WTA en 2017, pero en la actualidad está lejos del circuito femenino de tenis.

La cabeza de Muguruza dijo basta a principios de 2023 y según explica en una entrevista con la revista ‘Women’s Health‘, no piensa en regresar a la élite. “A día de hoy no tengo ninguna intención de volver al tenis. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar el tiempo perdido… No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana”, aseguró.

Además confiesa que este parón lo está viviendo “de manera muy feliz. Era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaban, así que estoy disfrutando mucho de estos momentos”, afirma la doble ganadora de grand slam.

Contundente, no deja dudas sobre cómo es su relación actual con el deporte blanco: “El tenis no ocupa ningún lugar en mi rutina. Estoy pendiente de mis compañeras, quizás pueda jugar en algunos momentos, pero por pura diversión, sin intensidad. No ocupa mi mente, mis rutinas o mi día, estoy tomándome un verdadero descanso y manteniéndome completamente alejada de las canchas”.

Ahora se dedica a pasar tiempo con su familia y sus seres queridos / Getty Images: Kiyoshi Ota

“La motivación siempre la tengo muy alta, pero en un mundo tan competitivo como es el tenis de alto nivel yo me agarro mucho a que si no entreno, mis compañeras y contrincantes sí lo harán y me ganarán porque estarán más preparadas”, indica Muguruza.

“Dentro soy muy seria, intimidante, concentrada, un poco rígido… En cambio fuera de la pista soy todo lo contrario: muy relajado, charlatana, me gusta mucho hacer bromas, soy una versión muy diferente a la que desde fuera doy como deportista”, admite Garbiñe.

Sobre su preparación física, aseguró que “ha cambiado al no estar en competición”.

“Intento mantenerme en forma sin necesidad de entrenar al límite. Voy al gimnasio regularmente, las máximas veces a la semana. Me encanta hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con Zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo… Aprovecho para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para tenis no me daba el tiempo”, concluye Garbiñe Muguruza.

