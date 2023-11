Xavi Hernández cree que el Barcelona progresa al amarrar clasificación a 8vos de Champions League

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este martes que tiene la sensación de que “el proyecto progresa”, tras vencer al Porto 2-1 en UEFA Champions League y sentenciar el pase a octavos de final de la competición por primera vez en tres temporadas.

Los azulgranas dieron la vuelta a un gol de Eduardo Gabriel Aquino Cossa, mejor conocido como Pepê, a la media hora del partido, gracias a los goles de Joao Cancelo y Joao Félix, en la primera y segunda parte, respectivamente, por lo que Xavi decidió reconocer y enaltecer el trabajo de su equipo.

“La clasificación significa mucho, cumplimos el primer objetivo de la temporada“, aseguró el técnico catalán, que puso en valor “estar clasificado en la quinta jornada”.

“Cancelo ha estado muy bien. Hemos generado muchísimo por su banda y hemos conseguido el empate a los dos minutos de encajar con su gol”, detalló el DT.

También alabó el partido del portero suplente, Iñaki Peña, titular ante la lesión de Marc-André ter Stegen y del que dijo que “ha estado muy bien con paciencia y en la progresión”.

Xavi apuntó en que la victoria “no libera de nada”, e insistió que “el pase a octavos solo es un vale de tranquilidad hasta el domingo”, en alusión al partido frente al Atlético de Madrid en Liga.

“No habrá once tipo. Hoy no han jugado de inicio jugadores muy importantes: Balde, Ferran, Lamine Yamal, Fermín… En el fútbol moderno hay 15 o 16 jugadores que juegan regularmente“, añadió.

Sobre el rival, el preparador azulgrana señaló que, en la primera parte, el Porto “tapó bien la línea de construcción”, pero que en la segunda sus jugadores “entendieron dónde estaba el hombre libre y buscaron jugar por el medio, donde Pedri estaba solo”.

“Volver a encontrarme al Porto no me gustaría, son rivales muy duros. No tenemos miedo, sino respeto a todos los equipos“, destacó el catalán en referencia al sorteo de octavos de final de la Champions.

