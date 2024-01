Raúl de Molina revela cuántas libras quiere perder en el 2024 para lucir ‘más espectacular’

Raúl de Molina, presentador de televisión, contó en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ sus deseos para el 2024, que consisten en mejorar su salud e imagen al rebajar varios kilos.

En uno de los primeros shows del año en el espacio de entretenimiento de Univision, el famoso contó a su compañera Lili Estefan cuál es uno de los objetivos que tiene para este nuevo año.

“Perder 5 libras más que es todo lo que necesito para lucir más espectacular de lo que ya estoy”, comentó.

Además de esto, afirmó: “Estoy empezando el año y por primera vez en largo tiempo puedo decir, ‘oye, estoy con sesenta y pico de libras menos que el año pasado’”.

Según contó el cubano-estadounidense, en los últimos meses ha logrado cambios importantes, que nota sobre todo cuando se va a probar ropa: “Esta chaqueta que me pongo hoy, que no me di cuenta que no era de las que están arregladas…. ¡Mira qué grande me queda!”.

Raúl de Molina destacó que además de sentirse mejor, la gente en la calle le reconoce esta transformación: “Yo soy un gordo feliz. La gente me dice: ‘¿Te sientes mejor (ahora que has perdido peso)?’ y yo le digo, ‘Me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes’”.

¿Cómo logró perder peso Raúl de Molina?

El presentador de televisión ha contado en ‘El Gordo y la Flaca’ cómo ha perdido peso, uno de los temas que en el pasado le había costado mucho, pues no lograba estar estable con su peso.

“A mí no me gusta engañar a nadie. Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”, decía en el show.

Luego de esto, comentó cuál fue su secreto para perder varias libras: “Se llama Mounjaro. No me la está regalando nadie, la tengo que pagar”.

En este sentido, añadió: “Es una medicina que te inyectas una vez a la semana”.

Además dio detalles de algunas cosas que no puede hacer mientras está bajo este tratamiento: “No puedes comer de más porque después te cae mal, ni puedes comer nada que sea grasoso”.

