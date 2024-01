Adamari López agradece a su público por el lanzamiento de ‘¿Quién Caerá?’

La presentadora de televisión Adamari López hizo una transmisión en su cuenta en Facebook para enviar un mensaje de agradecimiento a su público luego del lanzamiento de su programa ‘¿Quién Caerá?’, el lunes de esta semana, a través de la pantalla de Unimás.

“Quería agradecerles su cariño, apoyo, amor, el apoyo que le están dando también al show que empezó y me tiene ilusionada. Lo había hecho con tanto cariño y estaba deseosa de que saliera, me ha encantado verlo y cómo lo han recibido ustedes también, así que muchas gracias”, dijo la puertorriqueña.

Además, comentó que le gustaría saber si al público le ha gustado y si les gustaría participar en el concurso.

Su hija Alaïa participó también en el show de entretenimiento y explicó cómo es la dinámica del programa, en el que le hacen preguntas a los concursantes y si no contestan bien, caerán de la plataforma.

Adamari López, feliz por el éxito de ‘¿Quién Caerá?’

En esta oportunidad, la boricua leyó algunos comentarios del público, que habló de su hija, el nuevo show y también le manifestaron su admiración.

La famosa invitó luego al público a disfrutar de las distintas emisiones del programa, de lunes a viernes, en la pantalla de Unimás y en TeleOnce de Puerto Rico.

“Estoy que no quepo de la emoción y de la ilusión, saben que yo creo que soy la primera mujer, no conozco a ninguna otra mujer que haya hecho un programa de concursos como el que yo estoy haciendo en el mercado hispano. Usualmente, nosotros vemos en estos programas a los hombres, que son los que lideran este tipo de programas y que me hayan dado la oportunidad a mí, de hacerlo, me llena de agradecimiento, alegría, mucho compromiso, quiero que se haga otra temporada, pero me siento feliz. Lo visualicé y lo decreté”, comentó acerca de esta realidad que vive.

Adamari López afirmó que también está feliz porque ayuda a algunos latinos a ganar dinero. “Me siento muy feliz y orgullosa, hay gente de República Dominicana, Cuba, Colombia, Puerto Rico, México, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay”, dijo sobre quienes han concursado.

“Me siento muy contenta de poder ver cómo ellos cumplen sus sueños. El show trata de que ellos vengan con un propósito, ellos quieren ganarse ese dinero por una razón, por una meta”, añadió.

