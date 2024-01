Hermana de Aleska Génesis dice que su ex está detrás de la acusación de robo

Michelle Roxana Castellanos, ex reina de belleza y hermana de la modelo venezolana Aleska Génesis, habló sobre la detención de la también empresaria en México, a quien acusaron del robo de tres relojes lujosos.

En una entrevista con Carlos Adyan, del programa ‘En Casa con Telemundo’, la Miss Earth Venezuela 2019 dijo que todavía están digiriendo todo lo que ocurrió, ya que fue un momento desagradable para su familia.

“Todavía estamos pasando el susto porque te puedo decir que no es una noticia fácil para nadie saber que un familiar tuyo está pasando por un proceso parecido por el que ahora está pasando Aleska Génesis”, comentó.

El boricua le preguntó cómo está la modelo y ella respondió que su hermana está aislada y la está cuidando la producción de Telemundo. “Está fuera de peligro”, comentó.

Michelle Roxana afirmó que Aleska Génesis fue víctima de la violación de sus derechos en este proceso. “Nosotras nunca estuvimos notificadas ni nos habían comentado sobre el caso de que estaba ella presentando en estos momentos y así como se violan estos derechos, también las noticias, pues han ayudado a que todo se difame y a colocarle cosas falsas a cada persona. La gente no sabe el daño que le pueden estar causando a una persona”.

Caso de Aleska Génesis

De forma rotunda, negó que hayan pagado $75.000 dólares de fianza para que dejaran salir de la cárcel a la ex de Nicky Jam.

“Definitivamente no, la jueza al ver el caso, que no tenía elementos, ni base, sino que era montado, la jueza dijo ‘no, esta mujer tiene que tener libertad, no hay nada que buscar’”, comentó.

La venezolana explicó que sus hermanas y ella han recibido amenazas por parte de su expareja, el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio. “Este personaje, este agresor, comenzó a amenazarnos que no solo se iba a meter conmigo, sino con toda mi familia, haciéndonos casos ilegales, tanto acá en Estados Unidos como en México. Él nos prohibió la entrada a México porque él tenía el poder de hacer lo que a él le dé la gana y esto sucedió ayer con mi hermana. Es una de las cosas que él ha estado haciendo”, afirmó.

Acerca de si Aleska Génesis estará en ‘La Casa de los Famosos’, el motivo por el que la modelo viajó a México, su hermana indicó que será este martes que se confirme o no su participación en el reality show en el que compartiría junto a otros 22 habitantes.

