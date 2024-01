Abren mayoría de puestos de votación para las primarias republicanas de New Hampshire

Los colegios deben abrir antes de las 11:00 a.m., hora local, pero la mayoría suelen abrir entre las 6:00 a.m y 8:00 a.m., mientras que pueden cerrar entre 7:00 p.m. y 8:00 p.m., según la ley electoral de New Hampshire