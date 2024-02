Se genera controversia por la eliminación de Jorge Aravena en ‘Hoy Día Bailamos’

El actor peruano-venezolano Jorge Aravena se convirtió en el segundo eliminado de la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, que transmite el show matutino ‘Hoy Día’, de Telemundo.

Antes de la presentación, el artista comentó que sentía presión por estar en la zona de eliminación y sobre todo por el nivel de dificultad del tango que bailaría con su compañera Teresa.

“La presión en este caso me está jugando tensión a la hora de entrar”, afirmaba antes de bailar en la pista del famoso programa de televisión.

“Soy demasiado autocrítico, ayer llegué a mi casa molesto, yo sí quise entregar lo mejor de mí porque no me salió, pero sí me salía en el ensayo”, dijo el galán de telenovelas.

¿Qué pasó con Jorge Aravena en ‘Hoy Día Bailamos’?

Las votaciones no favorecieron al artista, quien solo obtuvo apenas seis puntos, lo que no fue suficiente para que siguiera en el show.

Luego de que anunciaran la decisión hubo controversia, ya que algunos televidentes consideraron que Jorge Aravena lo hizo mejor que otros participantes.

“Gisela bailó peor y le dieron muchos puntos y seguimos en lo mismo…’Porque me caes bien’, eso que ella bailó tenía que tener más fuerza y pasos más rápido… Yo estaba viéndolo como cámara lenta…(no tengo nada malo contra nadie) simple me pareció injusto como calificaron a Jorge”, dijo una usuaria.

Otro mensaje que se leyó fue: “¡Jorge ha progresado mucho y baila muy bien! Debería votar el público, porque los jueces benefician a los que le caen bien”.

Las críticas contra los jueces, Aylín Mujica, Toni Costa y Osmel Sousa, no terminaron, ya que otra persona consideró: “Repito, esos jurados no sirven. Para mi hasta talento para bailar tiene Jorge Aravena, sorry pereza da de ver esto tan viciado”.

Con esta decisión, el actor se convierte en el segundo participante en salir del programa, ya que la semana pasada eliminaron al cubano Ojani Noa.

