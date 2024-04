El insulto de Paulo Quevedo a Clovis Nienow que desató la furia del integrante del cuarto Tierra

El posicionamiento de este domingo en ‘La Casa de los Famosos 4’ tuvo varios choques, que incluyó una diferencia entre los actores mexicanos Paulo Quevedo y Clovis Nienow.

“Clovis, bueno, mi Clovis, no apoyo tu salida, si no qué chiste habría. Yo todavía quiero divertirme contigo, pero sí tengo dos dudas. Primero que nada ya pasaron dos semanas, de las cuales he querido implementar la empatía, la educación, aventar dos que tres buenos días, pero no he sido correspondido. No sé si por ahí hay algo que no te agrade de mi persona”, dijo al comienzo Paulo Quevedo.

Además de esto, comentó: “Por otro lado, también he intentado entrometerme en conversaciones con ustedes, pero no ha pasado de más de cinco palabras. Yo quisiera saber, ¿por qué hay restricciones? ¿Por qué no nos dejan entrar? Así sería más divertido conocernos y ya después darnos en la madre”.

Ante el planteamiento, Clovis Nienow dijo que se le hacía falsa su personalidad y por eso no ha habido mayor acercamiento. “Creo que tú eres un líder, pero no, eres un manipulador. Tú entras al cuarto Agua diciéndoles unas cositas, al cuarto Fuego diciéndoles otras cositas y eso no lo hace un líder, un líder potencia las cualidades de los demás, ¿okey?”.

Conflicto en ‘La Casa de los Famosos 4’

En este sentido, añadió: “Hay otra cosa que me mueve ahí: estás obsesionado con Lupillo”.

Clovis, también afirmó: “La pantalla no es a través de Lupillo, la gente te quiere conocer a ti”.

Aunque en esta parte todo transcurría con normalidad, Paulo Quevedo soltó una frase que desató la molestia de su colega: “Detrás de esos ojitos azules creí que tenías huev*s”.

Al escuchar esto, Clovis se le acercó cara a cara y le dijo: “Aquí los tengo. Manipulador”.

Nacho Lozano tuvo que intervenir para que se separaran, debido a que la situación estuvo cerca de salirse de control, sobre todo cuando Paulo lanzó otro insulto para su compañero al decirle “putit*”. Esto hizo que el actor comenzara a gritar “manipulador”, “manipulador” para rechazar lo ocurrido.

Lo ocurrido le generó comentarios en contra a Paulo Quevedo, pues en redes se leyeron mensajes como: “Paulo es un hombre niche, vulgar, mal hablado”, “Este señor tiene unos problemas con el manejo de su ira increíble”, “Como que le están dando mucha importancia al señor Paulo, afuera ni tiene apoyo”.

