Comisionada residente alega que le ofrecieron dinero para que desistiera de aspirar a la gobernación de P.R. ; Pierluisi responde

Nueva York – Sin dar nombres específicos, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, alegó que miembros del equipo de su rival primarista a la gobernación de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, la sobornaron para que no aspirara a la máxima posición en el país.

La estadista dijo que el acercamiento era para que aspirara a la reelección para el puesto en la capital federal y desistiera de la contienda primarista.

González, quien lleva dos cuatrienios como única representante de Puerto Rico en el Congreso, añadió que “gente que no la querían” fueron los que intentaron comprarla.

En una conferencia esta semana en la que anunció medidas para facilitar y aumentar el uso de energía renovable en Puerto Rico incluyendo vehículos con energía limpia, la militante en el Partido Nuevo Progresista (PNP) confirmó lo que había señalado en una comparecencia previa, pero nuevamente sin identificar a nadie en específico, bajo el argumento de que el tiempo le dará la razón.

“Cuando yo hice la aseveración que fue el pasado lunes en la noche, yo lo hice porque así es que, precisamente, algunas campañas creen que pueden trabajar las cosas. Las personas que lo hicieron saben quiénes son”, planteó.

“El tiempo me dará la razón”, contestó a insistencias de la prensa para que identificara por nombre a los presuntos sobornadores.

“Las personas que saben que lo hicieron, lo saben, y están conscientes de eso”, repitió.

“Son las maneras en que muchas de estas personas entienden que pueden controlar el resultado público; que pueden controlar qué ocurre… Mis valores no se venden ni mis principios. Quizás eso le funcionaba con otros candidatos; quizás eso le funcionaba con candidatos a los que le ofrecieron pagarle campañas o que cambiaran su postura, pero conmigo no”, continuó.

Pierluisi: “Otro bochinche más”

En respuesta a las expresiones de su contrincante, Pierluisi catalogó el asunto como “otro bochinche más”.

“Eso suena como otro bochinche más”, declaró Pierluisi a preguntas de una reportera de El Nuevo Día.

“Me recuerda cuando también se puso a hacer acusaciones de que servidores públicos estaban siendo discriminados o perseguidos y resultó que no surgió nada concreto, después de hacer esas acusaciones; y ahora viene con eso, realmente sin ningún tipo de dato…”, prosiguió.

“Otro bochinche más, lo que suena es a pura chismografía”, insistió el gobernador.

A cuestionamientos de la periodista de que el supuesto acercamiento vino por parte de su cuñado Andrés Guillemard, respondió: “Otra vez, que señale directamente…Eso suena a otro bochinche más. Totalmente innecesario. Yo no le voy a dedicar ni un segundo de mi tiempo a ese tipo de insinuación. Cuando uno hace acusaciones, tiene que ir al grano, ir directo, señalar; no estar sembrando cizaña de esa manera”.

La comisionada residente hizo el anuncio oficial de que se mediría en primarias a Pierluisi en septiembre del año pasado, pocos días después de que anunciara que estaba embarazada de su esposo José Yovín Vargas.

Las declaraciones más recientes de González Colón son prueba de que la temperatura política rumbo a las primarias del próximo 2 de junio en la isla está aumentando.

Faltan unos 50 días para que se realicen las primarias tanto del PNP como del Popular Demócratico (PPD), previo a las elecciones generales del 5 de noviembre.

Temas que dividen a Pierluisi y a González Colón

No es la primera vez que en las últimas semanas ambos contendientes se han enfrentado por diversos temas. Uno de los principales son las fallas en el sistema de energía eléctrica, el Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y más aumentos en la factura de luz como resultado de la implementación del mismo-

En declaraciones a la prensa tras el cuarto Mensaje de Situación del Estado del gobernador, el 2 de abril, la comisionada cuestionó que Pierluisi no abundara sobre el tema energético.

Semanas antes, en marzo, la funcionaria dijo que su rival le estaba haciendo “mansplaining” al restarle méritos a su propuesta para que el gobierno local ofreciera un rescate financiero que evitara aumentos en la factura de los abonados para pagarle a los bonistas.

Las declaraciones de González Colón se dieron después de que Pierluisi señaló que ella estaba hablando sin conocimiento cuando insistía en el asunto del rescate.

Otro tema que ha dividido a los aspirantes es la propuesta para una consulta de estatus como parte de las elecciones generales.

“El gobernador ha sido tímido en la solución del estatus político colonial. Esta noche, el gobernador debió anunciar la celebración de un plebiscito de estatus político -simultáneo con las elecciones generales del próximo noviembre- para reafirmar el mandato electoral del pueblo de Puerto Rico que, en el plebiscito de 2020, le reclamó por mayoría absoluta al Congreso federal la igualdad política con la Estadidad. No hay razón, ni excusa, para que, a estas alturas, no se haya convocado este plebiscito. Ese plebiscito debe ser con alternativas de estatus políticas no coloniales y no territoriales, según el proyecto de ley federal aprobado en el Congreso en diciembre de 2022”, señaló en un comunicado la estadidad también en respuesta al mensaje del primer mandatario.

González Colón es coautora de la Ley de Estatus de Puerto Rico aprobada en la Cámara de Representantes a poco para el cierre de la sesión 117.

Ante el inicio de un nuevo Congreso, se presentó la legislación nuevamente, el H.R.2757. El proyecto hermano en el Senado, el 3231, fue presentado en noviembre pasado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las versiones ha bajado a comité, paso previo para cualquier votación en el pleno.

Cualquier proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico debe ser aprobado en el hemiciclo de ambas cámaras.

El gobernador se ha mantenido en su postura de que no es el momento para convocar una consulta criolla, en parte porque espera por los resultados de las legislaciones presentadas en el Congreso en esa dirección. Si el gobernador quisiera, podría ordenar la celebración de un plebiscito a través de la Ley 165 de 2020 sin necesidad de la aprobación de la Legislatura.

Los plebiscitos criollos no son vinculantes o no tienen fuerza de ley a nivel federal, por lo que terminan siendo procesos simbólicos.

Sigue leyendo:

Elecciones 2024 en Puerto Rico: Pierluisi le ganaría a Jenniffer González en primarias del PNP, según encuesta NotiCel/Atlas

Puerto Rico: Pablo José Hérnandez, candidato a comisionado residente por el PPD, logra mayor apoyo ciudadano que otros populares en encuesta

Elecciones en Puerto Rico: CEE necesita $73.9 millones para cumplir con obligaciones en año electoral

Partido Demócrata en Puerto Rico asegura que gasto para papeleta simbólica presidencial en elecciones del 5 de noviembre será mínimo