Madre atada y golpeada en hogar de Nueva York y luego secuestrada con su niño; hombre arrestado en Pensilvania

Damion Gooden fue arrestado en Pensilvania como sospechoso de irrumpir en el apartamento de una mujer en Nueva York, golpearla y secuestrarla a ella y a su hijo de 13 años, en violación de una orden de restricción.

Gooden, de 47 años, al parecer invadió el hogar en Elmira (NY) la madrugada del domingo alrededor de las 12:30 a.m. y golpeó a la madre en su cama antes de amenazarla con un cuchillo de cocina grande y atarla a una silla, según una declaración jurada de arresto citada por WENY-TV.

Luego supuestamente arrastró a la mujer a la cocina por el cabello y la sujetó con un cordón de zapato y un cargador de teléfono. Aproximadamente a las 5 a. m. los subió a ambos al automóvil de la mujer y les dijo que los llevaría a Filadelfia, ciudad ubicada a 237 millas de distancia.

Las autoridades fueron alertadas del incidente cuando a 20 millas del recorrido Gooden se detuvo para cargar gasolina en Athens (Pensilvania) y accidentalmente dejó caer su teléfono celular desde un bolsillo. Rápidamente la mujer lo usó para llamar al 911 antes de que él regresara y las autoridades llegaron justo cuando el auto se alejaba.

Cuando lo detuvieron Gooden se entregó a la policía con las manos en alto y dijo que se había “equivocado”. Más tarde confesó los crímenes mientras estaba fichado en el Departamento de Policía de Athens, reportó Daily News.

La mujer, que no ha sido identificada, tenía una orden de restricción contra Gooden, pero los detalles de su relación no están claros. Gooden no es el padre del niño, según la declaración jurada.

Gooden quedó bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares y ha sido acusado de nueve delitos, incluido el secuestro para infligir terror y el secuestro de un menor, restricción ilegal que causa lesiones corporales graves y amenazas terroristas con la intención de amedrentar a otra persona.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

Este mes una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en El Bronx (NYC). El pasado Viernes Santo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

A fines de marzo una joven deportista de 26 años fue acusada de matar a su madre golpeándola con una olla en su hogar en El Bronx. También el mes pasado un hijo fue detenido como sospechoso de golpear fatalmente a su madre en su hogar en Nueva Jersey.

En febrero un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Nueva York.

También en febrero una joven abuela hispana de 43 años murió baleada por su pareja, quien luego se suicidó en el apartamento de la víctima en Brooklyn (NYC). A principios de ese mes una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En enero un hombre fue detenido un día después del funeral de su madre como sospechoso de haberla estrangulado en su hogar en Staten Island (NYC). También ese mes un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC) en un aparente homicidio-suicidio. Días antes una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda