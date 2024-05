Toni Kroos está enfocado en retirarse con su última Champions levantada: “Solo pienso en ganar”

El futbolista alemán y una de las principales estrellas del Real Madrid español, Toni Kroos, aseguró que no desea pensar en todas las emociones que ha vivido los últimos días al disputar sus partidos finales defendiendo la camiseta del club blanco y que por el contrario solo desea enfocarse en la final de la Champions League que disputarán ante el Borussia Dortmund este 1 de junio; destacó que desea retirarse por todo lo grande y espera poder colgar los botines levantando un título de Champions más antes de decirle adiós a las canchas.

En declaraciones ofrecidas ante los medios de comunicación como parte de la previa para el partido de la Champions League, el jugador afirmó que deja todos los buenos momentos que vivió la última semana atrás para poder centrar su cabeza en el juego que tendrán contra el club alemán para poder alcanzar la ansiada orejona número 15 para la historia del cuadro merengue.

“Sabemos que va a ser mi último partido en el Real Madrid pero la despedida ha sido hace dos días y fue muy emocionante, especial y bonita. Desde hoy ya lo dejo atrás, no pienso en algo tan bonito porque esta semana es un partido muy importante y para mi cabeza no es fácil pensar que es mi último partido en el Real Madrid. Es el partido más importante del mundo en clubes y por eso solo pienso en ganar, no en mí”, expresó.

“Intenté aguantar también, pensaba ‘que fuerte soy’, pero cuando vi a mi hija fue muy difícil. Es bonito vivir estos momentos con ellos porque no los voy a olvidar nunca y ellos tampoco. Es para toda la vida, fue una noche para siempre. Si un día en casa quiero llorar voy a mirar estas imágenes”, agregó el mediocampista alemán que se retirará esta temporada tras muchos años en la élite del deporte.

Kroos destacó que jamás pensó que llegaría a alcanzar todas las glorias que ha vivido con el Real Madrid en su llegada al club en el año 2014 y hoy, justo una década después se ha convertido en un pilar en la historia del equipo y especialmente en la memoria de los aficionados.

“Cuando llegué en 2014 no esperaba una despedida así. Pensaba que me iría bien, pero esto me da mucho porque haces tu trabajo el día a día, pero no sabes lo que piensa la gente de ti. Siempre he disfrutado de jugar en el Bernabéu pero el último día ha sido muy bonito ver que soy importante para la gente por lo que he hecho dentro y fuera del campo. Esto me da mucho para toda mi vida”, enfatizó.

Para finalizar, Toni Kroos aseguró que nunca es sencillo ganarle a los clubes alemanes por su esquema de juego y por este motivo han trabajado arduamente bajo las órdenes de Carlo Ancelotti para poder lograr esta hazaña.

“Nos espera un partido durísimo. He visto los partidos del Dortmund contra el Atleti y PSG y nos pueden hacer sufrir mucho. Defienden bien juntos, tienen jugadores muy rápidos a la contra. Va a ser difícil. Contra los alemanes no se gana fácil”, dijo.

“Esta temporada hemos jugado contra todos los alemanes. El Unión Berlín, nos costó el Leipzig y el Bayern siempre es difícil. Ahora el Dortmund no va a ser fácil. Es el partido más importante del año. El camino ha sido muy difícil y ahora no tiene sentido perder. En Wembley cerramos todo”, concluyó.

