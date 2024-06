The World’s 50 Best Restaurants 2024: 11 restaurantes latinoamericanos entre los mejores

El evento The World’s 50 Best Restaurants 2024 se llevó a cabo en Las Vegas con el propósito de presentar a los restaurantes más destacados del mundo, donde el primer puesto fue para Disfrutar, de España, quien logró ubicar un total de cinco establecimientos. Mientras que también destacaron México con tres y Perú con tres restaurantes.

Un dato significativo de esta premiación, la 22 gala de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, es que tres restaurantes latinoamericanos entraron entre los 10 mejores: el peruano Maido, quinto, el mexicano Quintonil, en el séptimo y el argentino Don Julio, en el décimo.

11 mejores de Latinoamérica

Los mejores restaurantes de Latinoamérica son los siguientes: Maido, quinto lugar (Lima, Perú); Quintonil, séptimo lugar (Ciudad de México); Don Julio, décimo (Buenos Aires, Argentina), Kjolle en la posición 16 (Lima, Perú); El Chato, en el puesto 25 (Bogotá, Colombia); A casa do Porco de 27 en la lista(San Pablo, Brasil).

Mientras que de 29 en la lista se posicionó Boragó (Santiago de Chile), le siguieron de Pujol en el puesto 33 (Ciudad de México), Roseta en el puesto 34 (Ciudad de México), Oteque de 37 (Río de Janeiro, Brasil) y en el 41 Mayta (Lima, Perú)

5 restaurantes de España entre los mejores 50

El puesto número uno de la tan apreciada lista fue para el restaurante Disfrutar, ubicado en Barcelona, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, que tiene en su haber tres estrellas Michelin. Un premio que no sorprendió a los expertos, ya que el año pasado el segundo puesto.

William Drew, director de contenidos de The World’s 50 Best Restaurants, comenta: “Con gran placer anunciamos que la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna distingue al iconoclasta Disfrutar como The World’s Best Restaurant. El equipo ha demostrado una extraordinaria dedicación a su oficio, al sorprender y deleitar a los comensales con cada plato de su extensa carta”.

También hay otros cuatro restaurantes de España que entraron en la lista de los 50 mejores: Etxebarri (2), Diverxo (4), Quique Dacosta (14) y Elkano (28).

México logra 3 restaurantes entre los mejores

El talento mexicano fue reconocido con el reconocimiento al restaurante Quitonil ( 7), Pujol (33) y Rosetta ( 34), pero eso no fue todo, ya que el chef mexicano Santiago Lastra, logró el lugar número 17 en la lista con su restaurante Kol, localizado en Londres, donde ofrece una combinación de cocina mexicana con ingredientes británicos.

Estos son los restaurantes peruanos de los mejores del mundo

Maido (5), Kjolle (16) y Mayta (41) lograron entrar en The World’s 50 Best Restaurants 2024. La propiedad de ‘Micha’ Tsumura se posicionó en el puesto 5, mientras que el local de Pía León obtuvo el escalón 16. Más abajo encontraremos al restorán de Jaime Pesaque con el puesto 41.

Premios especiales para chef, maestros pasteleros y restaurantes

Además de seleccionar al restaurante Disfrutar, en Barcelona, es nombrado The Best Restaurant in Europe y The World’s Best Restaurant 2024, también se premiaron otros atributos del mundo gastronómico.

• La clasificación de 2024, la cual ha sido anunciada esta noche durante la ceremonia de entrega de premios en Las Vegas, incluye restaurantes de un total de 26 territorios, repartidos por los cinco continentes, y entre los cuales se encuentran tres nuevos restaurantes que debutan en la lista

• Neil Perry, fundador original del restaurante Rockpool Group, en Australia, y actual chef y propietario de Margaret, en Sydney, recibe el Woodford Reserve Icon Award

• Nina Métayer, radicada en París, gana The World’s Best Pastry Chef Award 2024, patrocinado por Sosa

• El Beronia World’s Best Sommelier Award 2024 fue otorgado a Pablo Rivero, del restaurante Don Julio, en Buenos Aires

• El restaurante Wing, ubicado en Hong Kong, se lleva el Highest New Entry Award

• El Highest Climber Award, patrocinado por Highstreet World, fue otorgado al restaurante The Chairman, en Hong Kong

• El Nobelhart & Schmutzig, en Berlín, fue anunciado como el ganador del Sustainable Restaurant Award

• Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, chef del restaurante Maido, en Lima, recibió la Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024.

Cómo fue el proceso de premiación

La selección de lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024, está en manos de 1080 expertos que recorren los restaurantes del mundo y conforman la The World’s 50 Best Restaurants Academy.

Esta academia cuenta con 40 miembros en cada una de las 27 regiones de todo el mundo, incluido un presidente o Academy Chair. Mientras que la consultora de servicios profesionales Deloitte adjudica de forma independiente la lista de The World’s 50 Best Restaurants, en la que se incluye la recopilación de restaurantes clasificados entre los puestos 1-50.

Con este procedimiento, The World’s 50 Best Restaurants busca garantizar la integridad y la autenticidad del proceso de votación y de las listas resultantes.

Los 50 mejores restaurantes del mundo 2024

1. Disfrutar (Barcelona, España)

2. Asador Etxebarri (Axpe, Atxondo, España)

3. Table by Bruno Verjus (París, Francia)

4. DiverXO (Madrid, España).

5. Maido (Lima, Perú)

6. Atomix (Nueva York, EEUU)

7. Quintonil (Ciudad de México)

8. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

9. Gaggan (Bangkok, Tailandia)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11 Septime (París, Francia)

12 Lido 84 (Brescia, Italia)

13 Trèsind Studio (Dubai)

14 Quique Dacosta (Denia, España)

15 Sézanne (Tokio, Japón)

16 Kjolle (Lima, Perú)

17 Kol (Londres, Inglaterra)

18 Plénitude (París, Francia)

19 Reale (Castel di Sangro, Italia)

20 Wing (Hong Kong)

21 Florilège (Tokio, Japón)

22 Steirereck (Viena, Austria)

23 Sühring (Bangkok, Tailandia)

24 Odette (Singapur)

25 El Chato (Bogotá, Colombia)

26. The Chairman (Hong Kong)

27. A casa do Porco (San Pablo, Brasil)

28. Elkano (Getaria, España)

29. Boragó (Santiago de Chile)

30 Tim Raue (Berlín, Alemania)

31. Belcanto (Lisboa, Portugal)

32. Den (Tokio, Japón)

33. Pujol (Ciudad de México)

34. Rosetta (Ciudad de México)

35. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

36. The Jane (Amberes, Bélgica)

37. Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

38. Sorn (Bangkok, Tailandia)

39. Piazza Duomo (Alba, Italia)

40. Le Du (Bangkok, Tailandia)

41. Mayta (Lima, Perú)

42. Ikoyi (Londres, Inglaterra)

43. Nobelhart & Shmutzig (Berlín, Alemania)

44. Mingles (Seúl, Corea del Sur)

45. Arpege (París, Francia)

46. Single Thread (California, EEUU)

47. Schloss Schauenstein (Furstenau, Alemania)

48. Hisa Franco (Kobarid, Eslovenia)

49. La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

50. Uliassi (Senigallia, Italia)

