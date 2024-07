Partido Demócrata en Puerto Rico hará campaña para que boricuas voten por Kamala Harris en cuarta papeleta el 5 de noviembre

Nueva York – El presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (DPPR), Charlie Rodríguez, dijo que la cuarta papeleta para votar simbólicamente por el presidente o presidenta de Estados Unidos como parte del paquete electoral que maneja la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para los comicios del 5 de noviembre es un mandato de ley.

En ese contexto, Rodríguez, quien respalda la estadidad para Puerto Rico y forma parte del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), planteó que es una consulta que debe realizarse independientemente de la oposición de algunos sectores políticos en la isla.

“Esto es una ley que se aprobó hace mucho tiempo. Lo que ocurrió es que en el 2020 se enmendó para aplazarlo por cuatro años; es decir, que entra en vigor ahora en el 2024. Hubo intentos, particularmente, de algunos legisladores que se identifican con el Partido Republicano nacional para eliminarlo, porque el temor que ellos tienen es que, si el pueblo de Puerto Rico puede votar, obviamente con el voto le van a dar un castigo a Donald Trump. Entonces ellos no quieren que aparezca Puerto Rico dándole el castigo a Donald Trump, porque entonces dicen que Trump va a decir, ‘ustedes ven, no podemos tenerlos como estados, van a ser demócratas’. No es que van a ser demócratas, es que no te quieren a ti (a Trump). No te quieren a ti por lo mal que te has portado con Puerto Rico. Y muchos republicanos en Puerto Rico no quieren a Trump, y lo han dicho públicamente. Pero no tienen opción porque ese es el candidato. Ya no es el Partido Republicano, es el partido de Trump. Ya no son republicanos, ahora son trumpistas”, argumentó en entrevista con El Diario.

Rodríguez se refiere al Código Electoral aprobado en junio del 2020 (Ley Núm. 58 del año 2020) por la mayoría novoprogresista. En la ley enmendada se incluyó un subcapítulo mediante el que se establece que habrán elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir del 2024.

“Se ordena, bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que, en el mismo día de cada elección general, comenzando con la que se realice en el año 2024, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico ejerza y reclame su derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América”, lee el Artículo 8.1.b. sobre Elecciones Presidenciales en el Código Electoral.

El estatuto, que rige los procesos electorales en el territorio, señala expresamente la autorización para el uso de propiedad y fondos públicos para la cuarta papeleta.

A la interrogante sobre si hay tiempo para confeccionar e imprimir las papeletas en vista de que los demócratas tienen una nueva virtual candidata a la presidencia, Kamala Harris, a raíz del retiro de Joe Biden de la contienda que aún no ha sido nominada oficialmente, Rodríguez contestó en la afirmativa.

“Están en tiempo para poder hacerlo. Yo presumo que ellos ya tienen lo que es el ‘template’ preparado. Es cuestión de que tan pronto se oficie la candidatura, incluir (las imágenes de los candidatos). Esto sería a fines de agosto. Las elecciones son el 5 de noviembre. Yo creo que estarían en tiempo de poder preparar esa papeleta sin ningún problema. Es una papeleta muy sencilla; lo que tiene es la foto de los candidatos presidenciales y usted hace la marca. Así que no es nada complicado”, sostuvo.

Demócratas harán campaña para voto por Harris en la cuarta papeleta

El también expresidente del Senado de Puerto Rico añadió que estarán haciendo campaña para que los boricuas voten por Harris a través de la cuarta papeleta.

“El Partido Demócrata va a estar activamente haciendo campaña para que el pueblo de Puerto Rico manifieste su preferencia por Kamala Harris. No tiene ningún efecto real porque no somos estado, no tenemos compromisarios en el Colegio Electoral, por lo cual no valemos ‘ni pa’ pool ni pa’ banca’; a eso nos reduce la colonia del Estado Libre Asociado (ELA). Pero, por lo menos, se manifiesta una preferencia, y yo creo que es bueno que la gente tenga la oportunidad expresarse democráticamente sobre un asunto tan fundamental, porque, después de todo, el que ocupe la Casa Blanca ejerce una influencia en la vida diaria de los boricuas”, afirmó el presidente del DPPR.

Debido a la condición de territorio de EE.UU., los puertorriqueños pueden votar en las primarias demócratas, pero no en las elecciones federales por la presidencia y otras posiciones en Cámara y Senado. Sin embargo, los puertorriqueños que se encuentran en los estados, sí pueden ejercer ese derecho una vez registrados.

Partido Demócrata ha pedido mayor participación en cuanto al manejo de la cuarta papeleta

Rodríguez anticipó que habrá que esperar hasta después que se celebre la Convención Nacional Demócrata en Chicago, entre el 19 y 22 de agosto, para saber con certeza qué determinación tomará la CEE con relación a la participación tanto de ese partido nacional como del Republicano en el manejo de la cuarta papeleta el día de las elecciones.

“Ya nosotros habíamos sostenido una reunión con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones para indicarle que queremos participar, y que queremos que se nos de igualdad en el trato como se les da a otros partidos políticos que participan en el proceso electoral en Puerto Rico. Claro está, en el caso nuestro es una participación más limitada porque no pretendemos tener funcionarios en la estructura administrativa de la CEE, pero sí pretendemos tener participación activa en la toma de decisiones que tengan que ver con esta cuarta papeleta”, abundó el novoprogresista.

El estadista añadió que el comisionado electoral y el alterno del Partido Demócrata en la isla también atenderán ese asunto.

“También tenemos una carta que le cursamos a la presidenta indicándole en qué consiste la participación que queremos tener. A eso, obviamente, le dará continuidad el presidente entrante Luis Dávila Pernas. Así que esto está por verse. Yo me imagino que, pasada la convención (demócrata), habrá una reunión con la presidenta para entrar en los detalles de lo que será la participación del Partido Demócrata en ese proceso de esa cuarta papeleta”, añadió.

A preguntas sobre la limitación de fondos en la CEE para cumplir con el paquete electoral y los cuestionamientos de opositores al PNP sobre la futilidad de la cuarta papeleta, Rodríguez respondió: “Esa es la excusa que siempre usa el que sabe que va a perder. El proceso democrático cuesta y la voluntad expresa del pueblo, cuenta. Nadie puede estar en contra de que se utilice el dinero, bien usado, para garantizar la expresión pública de nuestro pueblo”.

“El asunto del estatus es uno de marcado interés público al punto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha señalado diciendo que se pueden usar fondos públicos…Lo cierto es que el gasto es mínimo. Este es el argumento que siempre levantan; lo levantaron en el 2012, en el 2017, en el 2020”, agregó el entrevistado en referencia específica a los procesos plebiscitarios realizado en la isla en esos años.

Séptimo plebiscito de estatus el mismo día de las elecciones

Para el día de las elecciones también habrá una quinta papeleta para escoger entre las opciones no territoriales de independencia, estadidad y libre asociación.

Este séptimo plebiscito fue convocado por el gobernador Pedro Pierluisi, del PNP, en virtud de la Ley 165 del 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

Al momento, la consulta está siendo impugnada por el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), mientras que simpatizantes del Popular Democrático (PPD) pidieron dejar en blanco la papeleta, porque no incluye el actual sistema de gobierno Estado Libre Asociado (ELA).

Al igual que el PIP, los populares también consideran que la consulta es una movida del PNP para atraer votantes estadistas a las urnas.

