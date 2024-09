Entrevista a Nydia Velázquez: los puertorriqueños pueden “cambiar la balanza del poder” en estas “reñidas” elecciones

Nueva York – La congresista boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, está convencida de que los puertorriqueños tendrán un papel central en los resultados de las elecciones en estados considerados competitivos o bisagras; sin embargo, si los demócratas quieren prevalecer en la contienda, tienen que dar la atención necesaria a este grupo poblacional.

En entrevista exclusiva con El Diario a menos de dos meses de las elecciones generales, la primera mujer puertorriqueña electa al Congreso de Estados Unidos coincidió con otros líderes políticos y activistas en que esa población puede “cambiar la balanza del poder” en estos comicios en vista de lo reñida de la contienda y la amplia presencia de boricuas distribuidos por varios estados.

Al momento, la puertorriqueña es la segunda población más grande entre los hispanos en Estados Unidos con 5.8 millones, y la cantidad de boricuas en este país prácticamente duplica el número de residentes en la isla.

A los boricuas solo los preceden los mexicanos con 37.2 millones, según datos del Pew Research Center divulgados en agosto del año pasado.

El caso de Florida

A juicio de la demócrata, quien resultó electa por primera vez al Congreso en Washington D.C. en el 1992, las campañas, y en particular la de la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris, debe prestarle particular atención a estados como Florida, que aunque no se consideran bisagra por la prevalencia del Partido Republicano en los últimos años, acoge a la mayor cantidad de boricuas en Estados Unidos.

“Nosotros no podemos ceder ningún terreno a los republicanos”

“Desde el principio he compartido con ellos (miembros de campañas demócratas). Incluso les preparé un memo diciéndole, uno, que hay siete estados en batalla que son los que van a decidir las elecciones, pero que nosotros no podemos ceder ningún terreno a los republicanos; y que no se olvidaran de que en Florida tenemos 1.2 millones de puertorriqueños que pueden balancear el resultado de esas elecciones como ocurrió cuando Barack Obama salió electo presidente por un margen de 2 puntos. Yo estoy convencida de que con la inversión y la atención necesarias podríamos revertir la posición política en la Florida de un dominio republicano a que los demócratas puedan ganarlo”, expuso Velázquez, quien representa en la Cámara baja al Distrito Congresional 12, que incluye partes de Brooklyn, Queens y Manhattan.

Velázquez, quien se ha posicionado como una de las figuras más influyentes en el Congreso en cuanto a legislación y discusión de temas que atañen a los puertorriqueños dentro del territorio y en la diáspora, adelantó a este periódico que próximamente estará visitando Florida como parte de los esfuerzos para movilizar el voto latino y en particular el puertorriqueño de cara a los comicios del 5 de noviembre.

“Yo voy a estar visitando la Florida a petición de la campaña, y voy a ir cuantas veces así me lo pidan”, afirmó.

El Diario también le preguntó a la representante sobre el desenvolvimiento de Harris en el primer debate con su rival republicano Donald Trump, a quien gran parte de la opinión pública declaró como vencido en el encuentro este martes por ABC News.

A juicio de la legisladora, la vicepresidenta fue con un plan y lo ejecutó de manera “estelar”, no solo al poner en jaque las posiciones de su contrincante en temas como el aborto, sino por exponerlo como un criminal convicto.

Harris buscaba hablarle al estadounidense promedio, pero sin perder de vista a los electores independientes, lo que, según Velázquez, la candidata logró.

A continuación el resto de la primera parte de la entrevista de El Diario a Velázquez:

El Diario: “En Pennsylvania se habla de que candidatos como Donald Trump han ganado terreno en las últimas elecciones. ¿A qué usted atribuye esa inclinación que se ha dado en los últimos años en términos de figuras como Trump, y cómo los demócratas pudieran atender esto?”

Velázquez: “El estado de Pennsylvania ha sido un estado que históricamente es muy reñido; hay una división de 50% republicano y 50% demócrata. Ahí hay que dar la pelea. Nosotros, los demócratas, hemos ganado elecciones en áreas que han sido, tradicionalmente, mucho más conservadoras. O sea, que esto no es simplemente que los republicanos estén ganando, no. Nosotros hemos ganado en áreas no solamente urbanas, pero rurales, en el estado de Pennsylvania. Lo que hay que hacer es darse a conocer. Ir a Pennsylvania y tocar puertas. Yo le dicho a la campaña de Kamala que nadie puede ganar el estado de Pennsylvania sin ganar Philadelphia, y que en Philadelphia y en los alrededores de Philadelphia, hay 500,000 puertorriqueños. Por lo tanto, hay que dedicarle la atención, hay que visitarlos…Yo he estado en Pennsylvania ya tres veces. Fui con Jill Biden; estuve con la congresista Susan Wild dos veces; con Nanette Barragán que es la directora del Caucus Congresional Hispano. En los últimos dos meses, he estado allí tres veces. Eso significa la importancia de Pennsylvania y del voto latino”

El Diario: “¿Hasta qué punto el voto puertorriqueño per se es determinante en estas elecciones?, cuán importante realmente es?

Velázquez: “Fíjate que esta es una campaña y una elección bien reñida, y lo están demostrando así las encuestas, hay estados en batalla donde Harris está ganando por 1% o 2%, y donde nosotros tengamos concentración de puertorriqueños, obviamente, podemos cambiar la balanza del poder, como sería en Pennsylvania, y en Ohio también, en Lorain, Cleveland; Milwaukee (Wisconsin), incluso en Kentucky. En North Carolina, Raleigh; tenemos el montón de puertorriqueños. Ese voto va a ser importante porque estas elecciones van a ser decididas por un estrecho margen”

El Diario: “¿Cuán importantes son iniciativas como ‘Boricuas con Kamala’ que recientemente se anunció y usted participó de ese primer evento (de recaudación)?, ¿qué impacto pudiera tener este tipo de movilización?”

Velázquez: “Están muy activos en Pennsylvania, y están muy activos en la Florida. Y, obviamente, estados como esos es donde tiene que haber mayor iniciativa de Boricuas con Kamala porque son estados que pueden producir, no solamente el apoyo presidencial, pero también apoyo para congresistas en esos estados que pueden ser decididos por 50,000 o 100,000 votos”

El Diario: “En este punto de la historia en el que nos encontramos y con una diáspora puertorriqueña cada vez más diversa y también más dispersa…¿cuánta importancia entiende usted que tiene para esta población el manejo que hagan las autoridades federales o los que están a cargo de las decisiones acá de los asuntos de Puerto Rico. ¿Es ahora más importante? Los puertorriqueños en la diáspora, ¿miran más esto ahora más que antes?”

Velázquez: “Fíjate que la secretaria de Energía (Jennifer Granholm) ha estado en Puerto Rico varias veces para dar la vigilancia necesaria de manera que los fondos que han designados por el Congreso se estén utilizando en proyectos que puedan viabilizar el sistema energético en Puerto Rico. Como todos sabemos, LUMA ha sido un desastre. Pero, por otro lado, el gobierno federal no puede dictarle a Puerto Rico, como tampoco puede dictarle a ningún estado de la nación americana, como ellos van a tomar las decisiones sobre la inversión del dinero o el desarrollo o como implementar los cambios que son necesarios para revitalizar el sistema energético en Puerto Rico, y eso obviamente representa un reto para el gobierno federal. Pero, el gobierno federal no puede ir a P.R. todos los días y decirle cómo tienen que hacer las cosas. El gobierno federal sí fiscaliza el uso de fondos de forma que no haya corrupción ni malversación de fondos, pero ellos no pueden micro gestionar las acciones que tome el gobierno de Puerto Rico”

Harris fue con un plan al debate

El Diario: “Hablemos del debate, ¿cómo usted evalúa el desempeño de Harris? Hay un consenso bastante generalizado de que la vicepresidenta prevaleció en el mismo y superó a Trump, pero, ¿cómo lo analiza usted?”

Velázquez: “Kamala entró en ese debate con un plan para ejecutar, entendiendo que hay un 28% de la población votante que no tiene mucha información sobre ella, y esa fue una de sus metas, introducirse al pueblo americano. Por eso, mientras tuvo la oportunidad, habló de su crianza, una madre soltera fue quien la crió a ella; que venían de la clase media baja y su mamá luego abrió un negocio, para establecer que ella entiende la frustración y la angustia del americano promedio. Otro de sus objetivos era procesar al expresidente ante el pueblo americano recordándole que este es un hombre que, mientras ataca y vilifica a los migrantes en este país, tiene un récord criminal donde fue convicto en 34 cargos, y además se probó en la Corte Suprema de Nueva York que él abusó sexualmente de una mujer. Le recordó al pueblo donde estábamos, cómo estaba la economía cuando Donald Trump dejó la presidencia con el alto desempleo, con la crisis del COVID-19. Así que yo creo que ella tuvo una participación estelar en el hecho de que fue con un plan y estuvo muy enfocada con cada uno de los objetivos que ella tenía durante el debate”

El Diario: ¿Cómo esto puede ayudar a Harris a avanzar en la carrera electoral?, ¿cómo el mensaje que llevó Harris pudiera impulsar su candidatura?

Velázquez: “Ella lo atacó despiadadamente como el responsable de que la Corte Suprema invalidara los derechos de la protección de la mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo; tener acceso a salud médica en caso de un aborto. Y le recordó a las mujeres de este país, que representan la mayoría, el día que van a votar. La gran mayoría de personas que van a votar son mujeres, por mucho. Ella no solo lo acusó y le recordó al pueblo de que nombró tres republicanos, cuyo objetivo era abolir la ley del aborto. El no solamente discutió que fuera el responsable directo y así lo describió, así mismo él lo dijo; pero también humanizó esa decisión de la Corte Suprema, hablando de mujeres que han querido tener hijos y que lo tuvieron que abortar por cuestiones de salud que muchas de estas mujeres se han desangrado porque los estados en que están es criminal darle atención a una mujer que perdió un feto. Ella humanizó (mencionando) casos de niñas que han sido violadas por padrastros y familiares que fueron víctimas una vez y serían víctimas de nuevo cuando ellas no tengan la libertad de tomar una decisión”

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para la segunda parte de la entrevista a la representante Nydia Velázquez en la que abordaremos el tema del estatus de Puerto Rico y las legislaciones sobre la mesa en el Congreso para atender este asunto.

