Poder NC Action: boricuas en North Carolina están entusiasmados por votar en las elecciones presidenciales

Nueva York – En el exterior de la Oficina de la Junta de Elecciones del condado Cabarrus en la ciudad de Concord, en North Carolina, al ritmo de música plena, el grupo “Tambor y Alma”, procedente de Puerto Rico, animaban al electorado que llegaba a votar de manera anticipada.

No muy lejos, Irene Godínez, fundadora y directora ejecutiva de Poder NC Action, conversaba por videollamada con El Diario sobre la necesidad de movilizar el voto hispano y, en particular, el boricua en ese estado clave.

“Eso motiva a la gente, les da alegría. Eso puede cambiar la cultura de cómo es que uno participa cívicamente”, indicó Godínez, de origen mexicano.

Para Godínez, la clave está, más que en el mensaje, en cómo se envía.

“Hacemos algo para llamar su atención, y ya, cuando llamamos su atención, le damos la información”, añadió sobre la estrategia para atraer a los boricuas a votar y pasar el mensaje a parientes y amigos.

“Si hay un impacto que quisiera yo que tuviera Poder (NC Action) es que pudiéramos cambiar la cultura de cómo participar cívicamente; de que no es una labor, es un derecho que podemos ejercer con alegría, y que podemos anticiparlo como cuando una joven anticipa su quinceañero. Algo como, ‘ya voy a cumplir 18 años, puedo salir a votar’, y cambiar esa cultura”, apostó la activista.

No es la primera vez que la organización progresista opta por maneras creativas de incentivar la participación electoral de grupos como el de los puertorriqueños. Con anterioridad, han realizado eventos en salones de belleza, donde ofrecen sesiones de maquillaje y manicura gratis mientras instruyen a votantes sobre el poder de su voto. En uno de estos encuentros, algunos puertorriqueños viajaron desde Wilmington a Charlotte, trayecto que se extiende por unas tres horas en auto, para asistir a la convocatoria y “estar en comunidad”, relató Godínez.

“El entusiasmo existe, y pienso que lo único que nos limita a nosotros (para movilizar a más boricuas a las urnas) son los fondos”, matizó.

Crecimiento de la población hispana en North Carolina

Al momento, North Carolina, uno de los estados decisivos en las elecciones, cobija a buena parte de la comunidad boricua en la diáspora.

Datos del Censo apuntan a que, para el 2000, la población hispana era cinco veces más grande que en el 1990. Entre 2010 y 2020, la comunidad creció un 40% a 1.1 millón de personas u 11% de la población total. “Si la tendencia continúa, esperamos que sean 2.0 millones de hispanos en Carolina del Norte para el 2050, que equivaldrían a 14% de la población total de North Carolina”, especifica un documento de la Oficina de Gestión y Presupuesto del Estado de Carolina del Norte (OSBM).

Los puertorriqueños siguen siendo el segundo grupo étnico más numeroso, después de los mexicanos. Representan el 12 % de la población hispana total, según los datos que maneja la oficina.

En el 2021, el 50% de la población hispana en Carolina del Norte se consideraba mexicana o mexicoamericana.

Boricuas y otros hispanos pueden decidir la elección de mañana

Godínez está convencida de que, si la población boricua y el resto de los latinos que son hábiles para votar ejercen ese derecho, su participación puede determinar el rumbo de los resultados de la elección general de este martes, 5 de noviembre.

“Los latinos aquí somos como 300,000 votantes… Si saliera la mitad de la población latina a votar en esa elección, nosotros cambiamos todo, porque en el 2020 Donald Trump ganó con 75,000 votos aquí en Carolina del Norte. 75,000 que viene siendo como 1.8% de los votantes. Por ese número, es que yo sé que el impacto de los boricuas, porque va a ser una oportunidad para ellos conectarse con la vida cívica. Y pienso que eso es el principio, porque luego podemos hablar de quiénes quieren representar a su comunidad en puestos electivos”, planteó.

La entrevistada destacó el hecho de que los puertorriqueños cuentan con la ciudadanía estadounidense, por lo que están un paso adelante en el proceso electoral.

“La población de puertorriqueños que se ha mudado a Carolina del Norte en realidad están cambiando la cara de nuestro estado de una manera dramática, porque sabemos que todo boricua que se mueve a Carolina del Norte tiene derecho a votar. Lo que tenemos nosotros de ventaja es que, por ejemplo en el sur, somos de los únicos dos estados que actualmente están proveyendo acceso al aborto…Entonces han venido muchos ahora a Carolina del Norte en los últimos dos años a recibir ese servicio que es súper común. Otra cosa que nos destaca a nosotros en comparación con nuestros compañeros en Georgia o Pennsylvania, es que somos el estado que tiene el mayor crecimiento de latinos en todo el país”, confirmó la directora de Poder NC Action, organización enfocada en abogar por los derechos de minorías como esa y la afroamericana.



El hecho de que muchos de los boricuas que están llegando a North Carolina en los últimos años sean de estados como Nueva York, California o Florida puede ser uno de los alicientes que los lleve a votar, por el historial de activismo político y electoral que caracteriza a las demarcaciones, consideró Godínez.

“Pienso que con eso ya tenemos la ventaja de personas que han estado involucrados, que ya saben cómo es estar en un estado que sí tiene representación política…Ellos son los que están trayendo ese apetito para tener una representación política aquí también”, argumentó.

“Los puertorriqueños que están aquí saben que en Puerto Rico no pueden ejercer ese derecho de votar, pero saben el impacto político que tiene este país sobre la isla, y se están involucrando en la vida cívica a través de organizaciones de base porque saben el poder que tienen. Pueden ejercer su voto para ellos mismos, pero también por la familia que tienen en la isla”, agregó.

“¿Cuál es el perfil del puertorriqueño que llega a North Carolina?”, indagó El Diario.

“ (Muchos vienen) de la isla. El promedio de edad de los puertorriqueños en Carolina del Norte es 30 años; son bastante jóvenes…”, respondió.

Los temas que más importan a los boricuas en North Carolina

En ese sentido, para los electores boricuas en Carolina del Norte es importante que los candidatos se expresen y se comprometan con los asuntos y problemas que afectan a la isla.

“Yo pienso que bastante, porque muchos de los boricuas que yo he conocido todavía tienen a sus familias en Puerto Rico. Tengo una amiga que pasa la mayor parte del tiempo en Puerto Rico y viene de vez en cuando a Carolina del Norte. Pero ya mudó su residencia permanente a Puerto Rico. Lo que experimentamos mucho los migrantes es tener todavía el anhelo de regresar a su país, y por eso es que muchos dicen que quieren votar porque estamos aquí, pero el impacto que tenemos aquí lo queremos sentir en la isla también, porque eventualmente queremos regresar”, recalcó.

El tema de la reconstrucción tras fenómenos naturales como huracanes es uno importante para los puertorriqueños en el estado, ya que es una de las causas por las que han tenido que migrar.

“También hemos visto el impacto que tiene (los temas del) clima sobre la isla y aquí en Carolina del Norte…pienso que esa conexión, que las políticas que están pasando a nivel nacional impactan no solo lo que está pasando aquí, y es la razón que muchos tuvieron que tomar la decisión de venirse para acá, porque no podían quedarse en Puerto Rico por el impacto de María”, identificó.

La economía es también otro asunto que pesa en el voto de boricuas y otros hispanos.

“Ese es el tema número uno para todos, la economía. Se han hecho varias encuestas y sale mucho lo de la salud reproductiva. Nosotros estamos hablando de eso como libertad corporal, y he escuchado a varias personas que están hablando acerca de la esterilización (masiva a mujeres en los años 50 y 60) que ocurrió en Puerto Rico cuando se estaban probando algunos métodos (anticonceptivos)…” , afirmó.

A preguntas de que podría desalentar a un boricua a votar, Godínez contestó que el desconocimiento sobre los procesos electorales.

“Yo digo que el miedo y la falta de conocimiento de cómo es que funcionan las elecciones aquí. Se me hace tan interesante y me llena de mucha emoción cuando estoy con un votante y le estoy enseñando la muestra de su papeleta y la ven por primera vez”, señaló.

Hace falta educación cívica

“En North Carolina, ¿cuál es el panorama con los hispanos, que no están registrados o que están registrados y no salen a votar?”, preguntó este medio.

“En mi opinión, nosotros tenemos un problema de que no salen a votar más que registrarse. Siempre vamos a necesitar hacer ese trabajo de registración de voto, pero Poder no se enfoca en hacer registración. Nosotros nos enfocamos en dar educación cívica, porque eso es lo que hace falta. Cuando uno se siente que no tiene la información, la educación de cómo votar, no va a tener entonces el impulso de salir a ejercer un derecho que tienen…”, dijo.

Falta de representación hispana en puestos electivos

A lo anterior se suma el hecho de la falta de hispanos en puestos electivos.

“No tenemos representación en la Cámara de Representantes o en el Senado del estado; no tenemos representación en muchos de los condados. Hay menos de 20 personas electas, latinas, en puestos de poder a través del estado; pero tenemos la oportunidad, entre más va pasando el tiempo, y la gente está cogiendo más capacitación en la cuestión política y cívica, tenemos que tener candidatos y representación a nivel local, estatal y federal”, dijo Godínez, quien reclutó al primer latino progresista demócrata electo en la Cámara de Representantes, Ricky Hurtado.

Hurtado, quien era el único legislador latino en la Asamblea General de Carolina del Norte, perdió la reelección en el 2022.

“Parte del reto que tenemos nosotros es, como la cifra todavía indica que somos el 11% de la población en Carolina del Norte, no nos toman en serio los partidos, ya sea el Demócrata o el Republicano. Y, entonces, ellos (las campañas) no han estado dando el apoyo necesario…Esas son cosas que nosotros podemos cambiar si nos unimos a la vida cívica en Carolina del Norte”, señaló sobre la desventaja en la representación.

“La población hispana es una de las que más ha crecido desde los 90 para acá en Carolina del Norte. Entonces, ¿cuál es el sentido detrás de eso (de no atender a la población)? Deberían estar viendo ese crecimiento y moviéndose en esa dirección”, planteó este rotativo.

“Pienso que les falta imaginación…En Poder nosotros tenemos la imaginación para crear un poder político independiente de cualquier partido. Lo que sabemos es que ninguno de los dos partidos ha hecho lo suficiente para nuestras comunidades. Los demócratas mantuvieron el poder político en el estado por 100 años, y bajo el liderato de ellos fue que se perdió el acceso a las licencias para la gente indocumentada; también la oportunidad de que los jóvenes indocumentados pudieran pagar un crédito al estado para la universidad… A pesar de que ven las cifras, siguen tomando decisiones que están actuando en contra de sus intereses. En cambio, el Partido Republicano están viendo las posibilidades que hay en nuestra población, y por eso hemos visto que han crecido mucho los números de las personas latinas que ahora están diciendo que son republicanas”, comparó.

“A pesar de que nosotros somos una organización no partidista, tratamos de empujar a los demócratas, porque tendríamos más probabilidad de tener las políticas que necesitamos para beneficio de nuestra comunidad”, añadió sobre la inclinación de la organización.

Godínez además resaltó el hecho de que las campañas se enfocan en electores que ya han votado en tres elecciones previas.

“La población de latinos que está aquí, hay una gran población que no está participando electoralmente. Entonces, ellos se enfocan en sacar el voto de las personas que han salido a votar tres o más veces; y siento que ese es el problema, porque muchos de nuestros votantes no han votado más de dos veces. ¿Cómo va a aprender un votante que tienen la oportunidad y que pueden hacer eso si nadie está invirtiendo en ellos? …Es por eso que nosotros nos enfocamos en los latinos que están registrados, pero que no han votado todavía o que no han votado más de dos veces”, explicó.

Poder NC Action también centra sus esfuerzos en el voto joven.

“A partir de este año, 50,000 jóvenes latinos cumplirán 18 años y tendrán el derecho de votar. Ese número es increíble; estamos cambiando actualmente cómo se ve el estado de Carolina del Norte. Lo que todavía tenemos mucho por hacer es tener el poder político”, insistió.

Este es el último reportaje de la serie especial sobre el potencial del voto boricua en estados clave. El Diario se comunicó con el equipo de comunicaciones para medios hispanos de la campaña de Trump para una entrevista sobre el caso de North Carolina, pero no respondieron a la solicitud.

