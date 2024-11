Hispano mató a su roommate a puñaladas: confesión en Nueva York

Daniel Pérez confesó haber matado a puñaladas a un compañero de vivienda en una residencia grupal en Staten Island (NYC).

La policía de Nueva York dijo que el ataque tuvo lugar alrededor de la 1:45 a.m. del domingo dentro de una residencia en Travis Ave. cerca de Nehring Ave. en New Springville. El nombre de la víctima no se divulgó, a la espera de la notificación a su familia. Tenía 34 años, la misma edad del detenido.

Pérez fue acusado del homicidio unas ocho horas después. “Lo apuñalé dos veces”, supuestamente le confesó a un detective, según una denuncia penal en su contra. “Me di la vuelta y sentí que estaba en cámara lenta. No sé dónde lo apuñalé. Me desmayé y todo lo que vi fue luz”, agregó.

La víctima fue apuñalada en el abdomen y el muslo izquierdo, y murió en el lugar, indicó Daily News. Pérez supuestamente dijo que usó una navaja de bolsillo en el ataque y agregó que la portaba: “Porque no me siento seguro”, según la denuncia penal.

No está claro el motivo del crimen. Este apuñalamiento fue el 4to homicidio este año en el Distrito 121 de NYPD, el mismo número de víctimas que en todo 2023.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En agosto un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en Yonkers. Su roommate fue detenido y acusado.

En julio una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en el Midtown East de Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En abril fue extraditado a Nueva York el sospechoso Nicholas McGee, preso que confesó en una cárcel de Virginia haber matado a su roommate Kawsheen Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero un hombre fue encontrado muerto con moretones en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn y su compañero de vivienda fue puesto bajo custodia policial. Hace un año un anciano murió apuñalado por su compañero de vivienda durante una sangrienta pelea en una residencia para personas mayores en Midtown West, Manhattan (NYC).

Tras ser buscado durante seis meses, en septiembre de 2023 un hombre fue detenido como sospechoso de matar a balazos a su compañero de vivienda en el apartamento que compartían en Harlem (NYC), en una aparente discusión por un refresco.

En enero de 2023 un hombre de 62 años fue asesinado en su apartamento en El Bronx y su compañero latino de vivienda fue detenido como sospechoso.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o