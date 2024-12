Misterio por hombre hallado muerto en East River de Nueva York

La policía de Nueva York está pidiendo ayuda del público sobre la misteriosa muerte de un hombre mayor que fue encontrado flotando en el East River que separa a Queens y Manhattan.

El cadáver fue hallado hace casi un mes y recién ayer la policía identificó al hombre como James Simmons, de 65 años, residente de Brooklyn, reportó Daily News.

Según NYPD, alrededor de las 8 a.m. del 9 de noviembre una llamada al 911 alertó sobre un hombre visto flotando en el East River cerca de South St. en el Distrito Financiero de Manhattan. La unidad del puerto respondió y sacó a la víctima del agua. Estaba inconsciente y no respondía. Luego los médicos lo declararon oficialmente muerto en el lugar. No se ha informado la causa del deceso.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

A fines de noviembre unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

También el mes pasado un hombre mayor fue encontrado muerto boca abajo en la orilla rocosa del canal Gowanus en Brooklyn (NYC) y además un corredor encontró a una mujer a muerta a balazos en un parque en Millville, Nueva Jersey; y unos restos humanos fueron hallados en Brentwood, Long Island (NY).

Días antes el cuerpo de una mujer de 60 años fue encontrado en el East River, cerca de College Point, Queens (NYC). También una bebé recién nacida fue hallada muerta en el patio de un edificio en El Bronx (NYC).

A mediados de octubre un hispano de 62 años fue encontrado muerto dentro de un vehículo en la autopista Long Island Expressway (LIE). Previamente un cuerpo masculino fue hallado con cortes y colgando en una sección boscosa de Pelham Bay Park en El Bronx.

La madrugada del 30 de septiembre un hombre fue hallado muerto con una bolsa de plástico transparente sobre la cabeza y las manos atadas flotando en el río Hudson cerca de la W. 79th St. Boat Basin en Manhattan. Horas después un bebé recién nacido fue encontrado sin vida en un restaurante latino en el Distrito Financiero.

Previamente un hallazgo de posibles huesos humanos fue reportado cerca del carrusel infantil en Brooklyn Bridge Park, informó la policía de Nueva York. Fue al menos el 3er descubrimiento similar en dos meses en esa zona.

En agosto un cadáver masculino fue encontrado flotando en las aguas cerca de Pier 12 en Brooklyn. Días antes un hombre había sido hallado muerto en un parque en Hoboken ubicado frente al Hudson River que separa a Nueva Jersey de Manhattan (NYC).

También ese mes dos cadáveres fueron descubiertos en zonas boscosas en las afueras de la ciudad de Nueva York: uno en un parque en Yonkers y otro en Long Island. Además una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En mayo una cabeza humana fue hallada flotando en Jamaica Bay (Queens) Previamente ese mes un hombre fue encontrado muerto flotando en aguas cercanas al terminal de ferry de Staten Island en el Bajo Manhattan.

También en mayo unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

En el otoño de 2020 dos gemelos recién nacidos fueron abandonados muertos en una zona residencial de alto tráfico en El Bronx (NYC) y cuatro años después nadie ha sido detenido por el caso.

Quien posea información sobre alguno de estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.