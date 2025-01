Nelly Furtado posa al natural y envía mensaje de aceptación

Nelly Furtado arranca con todo el 2025, no solo por la energía renovada de su carrera musical, sino también por su mensaje poderoso y transformador en redes sociales. En un entorno donde los estándares de belleza a menudo son inalcanzables y superficiales, ella se mostró con autenticidad y orgullo por su cuerpo de 47 años en traje de baño.

“TENER UN CUERPO NEUTRO 2025, PERO LO MÁS IMPORTANTE, AMAR CON CADA CENTÍMETRO DE TU CORAZÓN GRACIAS POR TODOS LOS RECUERDOS DE ESTE AÑO”, comenzó escribiendo en un post compartido en la red social de la camarita.

Furtado se distancia de las expectativas sociales sobre cómo debería lucir una mujer a su edad. Con un enfoque en la aceptación del cuerpo real, ha aprovechado su plataforma para comunicar que la belleza no se limita a las normas convencionales ni está condicionada por cirugías estéticas.

“Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una forma totalmente nueva, al tiempo que experimentaba nuevos niveles de amor propio y auténtica confianza desde dentro. Tuve que emprender acciones legales contra unos cuantos charlatanes que vendían por Internet servicios basados en la venta de mitos sobre mi salud y belleza”, siguió diciendo en la publicación subida a la mencionada plataforma.

Este acto de honestidad y valentía llama la atención de sus fans, sino que también fomenta un diálogo más amplio sobre la importancia de la autoaceptación y la representación positiva de las mujeres en la sociedad. Nelly se convierte así en un modelo a seguir, invitando a sus seguidores a abrazar su individualidad y a desafiar los estereotipos impuestos.

“Para quien le interese, nunca me he operado ni aumentado la cara ni el cuerpo, aparte de las carillas en la fila superior de los dientes, hace muy poco. Hasta ahora, no me he puesto inyecciones en la cara ni en los labios, ni rellenos de ningún tipo, pero tengo una facialista cariñosa, de la vieja escuela, a la que compro sueros y cremas, y empecé con eso cuando tenía 20 años. El día antes de las sesiones de fotos y las alfombras rojas, bebo mucha agua y duermo boca arriba”, agregó en su comunicado.

