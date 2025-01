Líderes de BoricuActivated ven oportunidades para Puerto Rico en el Congreso a pesar de mayoría republicana y retorno de Trump

Nueva York – La agenda de abogacía de la organización BoricuActivated/BoricuActívate en el Congreso de Estados Unidos se enfocará durante esta sesión en el tema de desarrollo económico para Puerto Rico, según adelantó Jennice Fuentes, fundadora y presidenta.

En entrevista con El Diario, la activista que inició BoricuActivated en el 2017 tras el embate del huracán María en Puerto Rico, planteó que el hecho de que el Senado y la Cámara de Representantes federal estén dominadas por los republicanos complica priorizar otros temas como el estatus político.

En este contexto, se refirió a los planes del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hermandez, quien ha insistido en que no está en sus planes presionar para incentivar a solución del tema territorial en el Congreso.

“Nosotros tenemos ya un comisionado residente que tiene en su mente desarrollo económico y no cosas como el estatus. Eso a nosotros, que estamos trabajando de afuera para adentro, nos da esperanza para decir qué podemos hacer para ayudar a Puerto Rico a estabilizar su red; traer inversiones a Puerto Rico. Cosa que le puedas decir a un negocio, no existe la 936 (sección 936 del Código de Rentas Internas), pero está esto o aquello”, expuso Fuentes, quien trabajó con dos comisionados residentes en Washington y con el demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, cuando servía como representante.

A juicio de Fuentes, enfocarse en el tema del estatus es darle al pueblo una esperanza falsa en medio de un gobierno divido, que además estará marcado por la influencia del presidente entrante, el también republicano, Donald Trump.

A preguntas de El Diario sobre si una mayoría republicana en el Congreso significaría más impedimentos para adelantar los intereses de los puertorriqueños en Washington D.C., José Cruz, director ejecutivo interino de la entidad, consideró relativa la idea.

“Yo creo que hay una oportunidad porque Trump fue elegido por latinos. El Partido Republicano nos responde cuando somos efectivos en nuestro mensaje y cuando se ajusta a sus intereses. Pero, políticamente, ellos quieren hacer estos avances con nosotros para asegurarse que los republicanos tengan al electorado latino. Así que hay una oportunidad para nosotros abogar positivamente”, apostó.

Fuentes añadió que mucho del avance o el estancamiento en la discusión estará directamente relacionado al nivel de movilización de los boricuas en la diáspora.

“Al final del día es la comunidad la que tiene que empoderarse para promover ese cambio. Yo no creo que esta Administración va a ser muy diferente a cualquier otra si nosotros no flexionamos ese músculo. Yo creo que puedes tener las mejores condiciones posibles, Cámara, Senado y Casa Blanca demócrata, como hemos tenido en el pasado, y la aguja no se mueve; no porque el comisionado residente no dijo o hizo, sino porque al congresista de Illinois, Massachussets, Texas, no le sonó el teléfono…, y, si no oyen de sus constituyentes, no pasa nada”, sostuvo.

BoricuActivated es una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que busca instruir y promover entre boricuas en la diáspora destrezas de abogacía para ampliar la voz sobre las necesidades de la comunidad en la Capital federal

Como resultado de los esfuerzos de sus miembros, se han ofrecido talleres a más 5,000 personas de todas las edades con el fin de que puedan interactuar productivamente con oficiales electos y otros funcionarios.

En Philadelphia, Pennsylvania, por ejemplo, los talleres de la entidad son parte del currículum de Esperanza Academy Charter School en temas de participación cívica y gobierno.

Hernández, del Partido Popular Demócratico (PPD), elegido al cargo de comisionado residente tras 20 años de dominio de líderes vinculados con el Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó en una columna en The Hill en noviembre pasado que el estatus no tendrá prioridad en su agenda en Washington.

A su juicio, los puertorriqueños están cansados del debate estéril de estatus.

“En mi campaña, yo prometí que, en lugar de perder el tiempo lidiando con el estatus político de Puerto Rico, yo me enfocaría más en promover nuevas herramientas para el desarrollo económico de la isla, asegurar tratamiento equitativo en programas federales, y acelerar el desembolso de fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica”, afirmó Hernández para luego resaltar que fue el candidato popular que ganó por el más alto margen desde 1964.

Puerto Rico es un territorio de EE.UU. desde hace más de un siglo y está sometido a los poderes plenarios del Congreso. El sistema de gobierno es el Estado Libre Asociado (ELA) que defiende como institución el PPD a pesar de la falta de precisión sobre una versión “mejorada” y las divisiones internas en relación con el tema en general. Para otros sectores dentro y fuera de Puerto Rico, resolver el asunto del estatus es resolver la raíz de los problemas en la isla.

Esta semana, Hakeem Jeffries, portavoz de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, dijo que, sin duda, el problema colonial en la isla debe ser resuelto.

“Es un problema que sin duda necesita ser resuelto. Pablo fue escogido por el pueblo de Puerto Rico y sin duda tendrá una voz importante”, declaró Jeffries, de Nueva York, a El Nuevo Día.

Añadió: “Espero poder hablar con él sobre sus perspectivas a medida que avanzamos con una posible legislación en este Congreso o en algún momento en el futuro previsible”.

Demócratas como la representante Nydia Velázquez no han descartado volver a presentar un proyecto de ley como el H.R. 8393 para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación. Ese proyecto pasó el cedazo de la Cámara a finales del 2022.

La gobernadora de Puerto Rico, la estadista Jenniffer González, en su mensaje tras juramentar al cargo el 2 de enero reiteró su compromiso con el tema del estatus, luego de mencionar la urgencia de atender la crisis eléctrica en la isla.

Ambas líderes dejaron atrás sus posturas políticas e ideológicas para llegar a un consenso y presentar el 8393 o la primera versión de la “Ley de Estatus de Puerto Rico”.

Más, recientemente, la mayoría novoprogresista en el Senado en Puerto Rico aprobó una resolución concurrente para solicitarle a Trump que atienda la cuestión del estatus político de la isla.

La medida fue sometida, el jueves, durante la primera sesión ordinaria de ese cuerpo legislativo por parte del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, del PNP.

El recurso legislativo le pide a Trump que inicie un proceso de admisión de Puerto Rico como estado, con base en los resultados del plebiscito criollo no vinculante del pasado 5 de noviembre en el que un 56.87% de los votantes eligió la estadidad como opción.

El senador independiente electo mediante nominación directa, Eliezer Molina, dijo que decidió votar a favor de la resolución “para ver si nieva”.

Ni Trump ni sus representantes han indicado hasta el momento que el tema del estatus de Puerto Rico sea una prioridad de su administración.

