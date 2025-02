Ana Patricia Gámez alerta que intentan estafar a la gente usando su imagen 

En las redes sociales no hay que creer todo lo que vemos y si hay alguien que está haciendo una campaña para advertir a la gente de estafas es Ana Patricia Gámez, presentadora de televisión, quien ha sido víctima del uso de su imagen para engañar a la gente.

En un reciente video que compartió la conductora de Enamorándonos USA, explicó qué es lo que ha ocurrido: “Me aterra lo fácil que pueden engañar a las personas usando la inteligencia artificial, usando imágenes y audios que son totalmente falsos y es lo que está pasando ahorita mismo con un video mío, promocionando unos perfumes y una tienda que yo creo que no existen y es ficticia”.

La mexicana agregó en su explicación: “Esto hicieron con un video que compartí en mayo, que estaba en mi camerino, incluso creo que atrás se ve mi vestido de novia y usaron esa imagen para promocionar esta tienda de perfumes, donde compras uno y te llevas tres gratis. La promoción, bueno, al parecer es buenísima y como les digo, ustedes se lo creen porque en repetidas ocasiones he compartido acerca de que amo los perfumes, que compro, y que incluso me regalan”.

Además de esto, dijo: “Quiero decirles que no se dejen engañar”.

Ana Patricia Gámez lamentó que estén usando su imagen, sin autorización, para hacer daño a otras personas. “Es una imagen completamente falsa hecha con inteligencia artificial. En ese video que ellos usan, si ustedes se fijan, se ve que es un video falso, les voy a poner el video original y cómo se ve este, obviamente la boca es totalmente diferente”, contó.

En la declaración pidió ayuda a sus seguidores para que reporten a esta compañía, pues ella lo ha hecho en varias ocasiones, pero todavía aparece en redes sociales este material.

“Siguen sin quitarlo, sin hacer nada y es muy frustrante para engañar a las personas e incluso para robarles, porque ya me han llegado uno o dos mensajes de personas que compraron estos perfumes y que no les han llegado. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esta compañía”, insistió.

