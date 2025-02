La aplaudida opinión de Lorena Meritano sobre la polémica con Alicia Machado 

La actriz, presentadora y modelo argentina Lorena Meritano fijó una clara postura por la controversia que hay con Alicia Machado, quien criticó duramente a Selena Gomez por mostrarse afectada por las deportaciones en los Estados Unidos.

En los comentarios del video que publicó La Mesa Caliente, programa en el que la actriz venezolana hizo sus declaraciones, Lorena Meritano aprovechó para hacer un llamado a las mujeres a apoyarse entre sí.

“Entre mujeres es urgente que nos abracemos, respetemos, cuidemos y seamos unidas. No opinemos de cuerpos ajenos y vidas ajenas. Necesitamos más empatía, más amor, menos críticas y juicios. Es urgente. En el mundo nos están matando, solo por el hecho de ser mujeres. Es urgente y necesario fomentar el respeto y el amor en los medios de comunicación y en las redes. Podremos opinar, vivir, sentir de manera diferente, sin ofendernos, sin criticarnos y sin hacer comentarios violentos. Más amor por favor. Es Urgente”, escribió.

Algunos usuarios lamentaron el mensaje de Alicia Machado, pues consideran que estuvo errada y por eso apoyaron las palabras de Lorena Meritano.

“Muy bien dicho y a esto agregarle que patrocinó sus proteínas en medio de todo esto. El ego de esta señora es brutal porque fuera de todo lo que hace llega prepotente a justificar su acto tan ruin solo para propósito económico”, dijo una usuaria.

Ante esto, la argentina dijo: “Ojo x ojo y el mundo acabará ciego… Sororidad y empatía. Más amor y más entre nosotras. Es urgente”.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre Selena Gómez?

La Miss Universo 1996 fue implacable con la cantante estadounidense, quien se grabó mientras lloraba por los migrantes que han deportado de Estados Unidos.

“A mi me mandaron al gimnasio, a la cuerda, a la bicicleta y aquí estoy”, afirmó.

En este sentido, agregó: “Yo a Selena le pude haber dicho lo mismo que le digo a Dinorah, a ver, deja la lloradera, ponte las pilas, ponte a entrenar. Yo hablo así, la gente que me conoce sabe que yo hablo así”.

Reconoció que el país enfrenta una situación inédita en su historia, pero siente que no pueden controlarle qué decir: “Yo tampoco a estas alturas de mi vida y de mi carrera, perdón, pero yo no voy a permitirle a alguien que no me deje decirle algo a alguien que yo quiero decir y punto”.

Sigue leyendo:

· Lorena Meritano revela detalles del breve romance que sostuvo con Yolanda Andrade

· Lorena Meritano habla de su relación con Yolanda Andrade: “Fue un momento muy violento”

· Lorena Meritano tatuó sus cicatrices: “Yo quería flores y mariposas donde hubo dolor, mutilación, miedo, llanto y pérdidas”