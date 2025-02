Cristiano Ronaldo revela que pudo haber fichado por el FC Barcelona

El que quizás sea el máximo ídolo del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, reveló este lunes durante una entrevista en La Sexta que estuvo muy cerca de “traicionar” a los Merengues y llevar sus goles al FC Barcelona.

En conversación con el periodista Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo explicó la situación que pudo haber marcado un antes y un después en el fútbol de haberse hecho realidad, en una situación solo comparable con que Lionel Messi hubiese estado a punto de firmar por el Real Madrid.

Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, el interés del Barcelona llegó durante su etapa en el Sporting de Lisboa, previo a su firma por el Manchester United de la Premier League.

“Sí (sobre el interés de los catalanes), fue cuando estaba jugando en el Sporting (de Lisboa), podía ir para varios clubes y uno de ellos era Barcelona“, explicó.

Ahondando más en el comentario, Cristiano explicó que la intención era que el FC Barcelona lo firmara y permaneciera cedido en el Sporting o en otro equipo, para posteriormente en 2004 mudarse al Camp Nou. Sin embargo, el atacante del Al-Nassr explicó que no fue a la reunión con el empresario de los Blaugranas.

“Recuerdo haber estado con una persona del Barcelona que quería contratarme, pero no fui. A lo mejor me quería contratar, pero me quería llevar al año siguiente”, expresó, antes de añadir que pocos días después llegó el Manchester United y el resto es historia.

Aguirre también preguntó si siente que Ronaldo hubiese conseguido los mismos logros que tuvo durante su carrera en el Real Madrid, pero el portugués no tiene duda alguna de que su carrera sería igual de exitosa.

“Yo creo que podría ser muy parecido a lo que sucedió. Sí, Madrid es Madrid. Yo digo mi futuro como jugador era muy parecido”, cerró.

El fallido fichaje de Cristiano Ronaldo por el FC Barcelona privó a los fanáticos del fútbol de ver un trío de ataque en el FC Barcelona que pudo haber estado conformado por figuras como el propio Messi y Ronaldinho Gaúcho.

Sigue leyendo: