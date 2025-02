Cristiano Ronaldo lanza sutil dardo a Messi y asegura que la MLS es peor que la Saudí Pro League

A pesar de que están en el ocaso de su carrera y en continentes distintos, la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo continúa. En una entrevista con La Sexta de España para su amigo y periodista Edu Aguirre, el portugués aseguró que la Saudí Pro League era mejor competición que la MLS.

Aunque durante entrevista tuvo palabras de cariño a Messi, CR7 quiso barrer para su lado y asegurar que la liga de Arabia Saudita es más competitiva, pero menos mediática que la Major League Soccer.

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos”, inició.

“¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Solo por los que están aquí hay que darle valor”, añadió.

Posteriormente, Ronaldo explicó cómo ha sido su adaptación al país árabe tras dos años de haber abandonado el Manchester United. “En Arabia muy bien, va a hacer dos años y me está gustando mucho la experiencia, me gusta vivir aquí, a mi familia también”, confesó.

“Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los 12 años de Madeira, no me intimidan los grandes retos, me gustan. Ir a Arabia no era el mismo pensamiento que jugar en Europa, pero no me quitó el sueño. Sabía cómo era la liga aquí, en el fútbol se sabe de todo. Era un rumbo diferente en mi vida y me gusta mucho”, concluyó.

No es la primera vez que ‘El Bicho’ desprestigia a una competición en la que jugó Messi para anteponer a la Saudí Pro League. En diciembre de 2024, el portugués generó una nueva polémica de este tipo.

Durante los Premios Globe Soccer, CR7 afirmó que la Ligue 1 era inferior a la Saudi Pro League y que solo PSG era competitivo en Francia, mientras que el resto de los equipos no lo son. Para reafirmar su argumento, Cristiano mencionó que jugar en condiciones de calor extremo en Arabia Saudita es más desafiante.



