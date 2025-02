André Jardine responde a Salomón Rondón y descarta “ayuda” al América

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió responder de manera contundente las declaraciones realizadas hace unos días por el delantero venezolano de los Tuzos del Pachuca, Salomón Rondón, quien afirmó que el cuadro azulcrema no era la mejor institución deportiva de la Liga MX y que suelen ganar los trofeos con el apoyo del arbitraje.

Durante una entrevista ofrecida para Fox Sports, Jardine sostuvo que la polémica jugada de la Liguilla en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX no se definió por el apoyo de los árbitros y simplemente cumplieron con su trabajo; además se mostró claramente molesto por esta clase de comentarios del artillero Vinotinto.

“Me molesta un poco esta campaña de muchos, yo te citaría aquí 50 errores arbitrales contra América, pero no es de nuestro ADN el estar todo el tiempo llorando o hablando. Este mismo inicio de torneo hay errores importantes contra nosotros pero no se hablan porque ganamos, en las propias finales hay penales a nuestro favor que no se hablan”, expresó.

Jardine aseguró que existe una conspiración contra las Águilas del Club América para desprestigiar al equipo de su gran desempeño deportivo que les ha permitido ganar el tricampeonato de la Liga MX; resaltó que esto se debe a un grupo de analistas que están en contra de la institución de Coapa y solo se encargan de profundizar en las jugadas polémicas para generar el rechazo de todos.

“Interesa a muchos comentar simplemente las jugadas de duda en las que el árbitro acaba yendo por el lado del América, son polémicos y son siempre son los mismos, los mismos que siempre hablan que el arbitraje favorece al América, claramente tienen una playera detrás y están molestos por nuestros títulos”, resaltó.

“Quieren de alguna forma condicionar a los árbitros, me molesta ver que de alguna forma a veces lo consiguen… pero pido también que de alguna forma el arbitraje sea muy tranquilo en este aspecto, que no se dejen influenciar por nadie porque es un tema importante que muchas veces decide un partido, un momento importante, y queremos que sea justo para los dos lados”, concluyó Jardine.

