Schumer tilda a Russell Vought, nominado de Trump a la OMB, como el más peligroso de sus aliados

Nueva York – El portavoz de los demócratas en el Senado federal, Charles Schumer, afirmó que el nominado del presidente Donald Trump a la Oficina de Gerencia de Gerencia y Presupuesto (OMB), Russell Vought, representa una amenaza para el diario vivir de los estadounidenses por ser el “autor” del Proyecto 2025.

Schumer argumentó que, aunque desconocido por muchos estadounidenses, Vought es el “quaterback” de las políticas de la Casa Blanca y quien correrá el centro de comando de la Administración Trump, además de ser el “padrino” de la ultraderecha.

“No se equivoquen, Russell Vought es el Proyecto 2025 encarnado”, alegó en referencia a la propuesta radical conversadora para ampliar la intervención presidencial en diversos temas.

“Russell Vought es el arquitecto en jefe de Proyecto 2025, su inspiración intelectual; y, ahora, él va a tener la habilidad como cabeza de la OMB de poner estas ideas horribles en efecto”, continuó en un mensaje en la Cámara.

“¿Y, quién va a sufrir? No los multimillonarios que parecen estar corriendo la Administración Trump, sino el estadounidense promedio, las decenas de millones, los cientos de millones de estadounidenses promedio”, añadió.

“Russell Vought – triste, de manera alarmante y atroz – está al borde de la confirmación como director de la OMB, gracias a los republicanos en el Senado, que se han alineado uno tras el otro detrás de Donald Trump. Ellos han sellado a sus nominados, no importan cuán descualificados, no importa cuán dañinos a los estadounidenses”, argumentó el demócrata de Nueva York.

Vought viene con la meta de cortar y hacer pedazos al gobierno, según Schumer

Según Schumer, Vought viene con la meta de cortar y hacer pedazos al gobierno, no solo eliminar desechos.

De paso, cuestionó la “hipocrecía” de Trump, quien primero dijo desconocer el Proyecto 2025, pero tras ganar las elecciones Vought entró a escena.

“Es tanta hipocresía la de Donald Trump al decir que no sabía lo que era Proyecto 2025 durante su campaña, y ahora está poniendo a su arquitecto en jefe en la más importante posición donde puede ser implementado con gran daño a los estadounidenses”, expuso el líder senatorial.

Agregó: “Los estadounidenses no quieren ver el Seguro Social o el Medicare recortados. Ellos ciertamente no quieren ver recortes en Medicaid. Ellos ciertamente no quieren ver recortes a veteranos y hospitales y a gente tratando de pagar por cuidado de salud y vivienda”.

Truena contra memo de la OMB para congelar fondos federales

Schumer también hizo referencia a la supuesta influencia de Vought en la circulación del memo de la OMB la semana pasada para congelar fondos federales para préstamos, subvenciones y otros tipos de asistencia sin hacer una evaluación antes.

Dos jueces federales paralizaron las disposiciones del documento.

“El caos estalló, centros de cuidos no estaban financiados, Medicaid y hospitales no estaban financiados, programas de veteranos no estaban financiados, la salud mental no estaba financiada; tanto que tuvieron que retroceder por un período de tiempo”, señaló.

“Pero eso es Proyecto 2025 en acción”, prosiguió.

Schumer pidió a Vought que explique cómo un congelamiento de fondos va a bajarle los costos a la gente.

“¿Cómo el recorte de programas que nos va a ayudar a eliminar la gripe aviar va a bajar el precio de los huevos? ¡Va a aumentar! La gente odia eso. El precio de los huevos está tan alto. Yo no los culpo. Cinco dólares, seis dólares, wow”, emplazó.

Schumer además cuestionó la intervención del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirige el magnate Elon Musk, en las cuentas del Departamento del Tesoro.

“Y ahora el sistema de pagos del Tesoro- que en un sentido es el alma de cómo el gobierno trabajo, de cómo ayudamos a la gente porque se nos da dinero para las cosas que la gente necesida- fue infiltrado por DOGE”, dijo.

Las expresiones de Schumer fueron parte de una jornada de protestas por parte de los demócratas en el Senado para alertar de los daños al país ante la inminente confirmación de Vought en ese cuerpo legislativo.

Los demócratas consideran a Vought el artífice principal del proceso de desmantelamiento del gobierno federal.

Durante la administración pasada de Trump, Vought ocupó la misma posición para la que hoy es nuevamente evaluado.

La expectativa es que en las próximas horas sea confirmado al cargo. Los republicanos votaron temprano ayer para avanzar con el proceso de confirmación antes de que el cuerpo en pleno complete el trámite.

Russell Vought y Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, a Vought se le vincula con el aguante de miles de millones en fondos federales asignados a la isla para recuperación y reconstrucción tras el huracán María.

La Administración Biden-Harris estimó en unos $20,000 millones los fondos frenados hasta que ellos lo liberaron. Buena parte eran del Departamento de Vivienda federal (HUD).

El reporte de una investigación de la Oficina del Inspector General de HUD, en el 2021, arrojó que diferencias entre personal del Departamento y la OMB se tradujeron en retrasos en el desembolso de los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos.

Durante las audiencias de confirmación en el Senado y al ser cuestionado sobre fondos FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) para desastre, Vought dijo que continuarán liberando dinero a esos fines.

“Nosotros continuaremos liberando el dinero que apropiadamente ha sido financiado para esas áreas como siempre hemos hecho en relación con el dinero de FEMA”, respondió a preguntas del senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal.

Cabe señalar que Trump no ha descartado eliminar FEMA. Al momento, esa es la agencia que obliga los fondos federales para reconstrucción en Puerto Rico antes de que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) los desembolses para proyectos de obra pública en corporaciones, municipios y organizaciones sin fines de lucro.

Nada más en fondos para desastres, a través del COR3, el territorio, en coordinación con las autoridades federales, maneja más de $39,000 millones ($39,815,926,591) desde el huracán María. De esos, $36,641,699,022 han sido obligados y $11,148,725,211 desembolsados, de acuerdo con los datos de COR3.

