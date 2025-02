Aleska Génesis revela el error en su relación con Clovis

Aleska Génesis, la modelo y participante de ‘La casa de los famosos All-Stars’, ha captado la atención del público por su carisma y sinceridad al compartir detalles íntimos de su vida personal. Durante su primera semana en el reality show, la venezolana abrió su corazón y habló sobre el fin de su relación con Clovis Nienow.

En una conversación íntima con su compañera Julia Gama, Aleska confesó que la ruptura no se debió a la falta de amor entre ambos, sino a circunstancias que los llevaron a tomar decisiones apresuradas: “Yo sé que el día de mañana a mí me pasa algo y él va a estar ahí y él me va a cuidar. Yo lo sé, así como yo estoy para él. No fue que terminamos porque nos hicimos algo… No, nos estamos cuidando, estamos cuidando no hacernos daño“, dijo.

La modelo reconoció que, aunque su conexión era fuerte, decidieron irse a vivir juntos demasiado rápido, lo que pudo haber influido en el desenlace de su relación. Esta honestidad emocional ha resonado entre los espectadores, quienes han elogiado su valentía al compartir un tema tan personal en un entorno tan expuesto como el reality.

“Yo creo que es muy importante no saltarse los pasos de ser novios, ser novios es cortejar, vamos a salir, vamos a conocernos… Tú te pones a vivir de una vez con una persona y todos tenemos nuestras partes buenas y malas, nuestros demonios, entonces cuando empiezas a conocer eso al principio choca y no sabes cómo afrontarlo. Ya estás viviendo con una persona y no aprendiste a conocerlo”, le siguió contando a Julia.

Aleska ha demostrado una vez más que detrás de su imagen pública hay una mujer auténtica y dispuesta a mostrar su lado más humano. Su presencia en ‘La casa de los famosos All-Stars’ promete entretenimiento, momentos de reflexión y conexión emocional con el público.

“Yo no quiero controlarlo porque yo pudiera controlarlo y él se va a adaptar porque me ama, pero yo no quiero eso. Quizás en algún pasado yo hubiese actuado diferente (y hubiera dicho): ‘Sí, te quedas conmigo, no importa, te falta, pero a mí, modo’. No, eso no es sostenible en el tiempo, en el momento sí, pero en el tiempo no y uno quiere algo que perdure en el tiempo”, añadió.

